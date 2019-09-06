Народный герой и легендарный разведчик: стало известно, кто погиб при задержании Цемаха

Спецоперация по вывозу из оккупированных территорий боевика-"ДНРовца" Владимира Цемаха - свидетеля по делу катастрофы малазийского "Боинга" MH17 - не обошлась без погибших со стороны украинских военных. Мероприятие было осуществлено спецслужбами при участии бойцов ВСУ.

Сотрудники СБУ в конце июня проникли в тыл врага и задержали в Снежном в 20 км от границы с РФ экс-командира противовоздушной обороны, фигуранта дела по сбитому оккупантами пассажирскому лайнеру, в результате чего в июле 2014 года погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа. Цемаха оглушили и под видом парализованного отца по подставным документам на его машине вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Прежние признания боевика относительно MH17 и как он прятал "Бук" было обнародовано в сети, а сейчас его планировали допросить следователи из Нидерландов. Прочем, они это сделать не успели, так как Киевский апелляционный суд 5 сентября выпустил из-под стражи террориста под личное обязательство.

Цемаха могут обменять на украинских пленных и уже включили в списки.

Владимир Цемах (Фото: twitter.com/MaryanKushnir)

При проведении спецоперации по вывозу Цемаха погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен - воины подорвались в районе так называемой "серой зоны". Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

СБУ помогла с лечением военного, и медики тоже делали все возможное. За жизнь бойца боролись две недели, но к сожалению спасти не смогли.

В ходе спецоперации погиб легендарный разведчик, старший сержант 74-й ОМБр, 45-летний кавалер ордена "За мужество", который имел звание "Народный герой Украины" Александр Колодяжный с позывным "Кол".

Александр "Кол" Колодяжный (Фото: facebook.com)

Сердце героя остановилось 11 июля в Центральном военном госпитале в Днепре.

Фатальное ранение, полученное в зоне ООС, было уже четвертым ранением, который получил Александр за время войны.

Александр Колодяжный был в группе киборгов, которые в дни ожесточенных боев, установили украинский флаг над Донецким аэропортом. Воин побывал почти во всех горячих точках - Марьинка, Широкино, Пески, Авдеевский промзона.

Александр "Кол" Колодяжный (Фото из открытых источников)

Александр родился 1 января 1974 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Отслужил срочную службу в Одесской области в артиллерии и вернулся в Днепропетровскую область. Перед российским военным вторжением работал охранником и продавцом. После начала боевых действий ушел в ВСУ добровольцем. Мобилизовали его в июле 2014 года, на фронт Александр попал в сентябре.

В течение октября и ноября "Кол" был среди защитников Донецкого аэропорта. Именно он, рискуя жизнью, поднял украинский флаг над старым терминалом ДАПа.

Колодяжный был удостоен ордена "За мужество" III степени и звания "Народного героя Украины". Трижды был ранен. Четвертое ранения стало для него последним.

27 июня вблизи Марьинки Донецкой области он наткнулся на мину. Врачи боролись за жизнь бойца две недели - сначала в Харьковском военном госпитале, затем - в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. 11 июля сердце Александра остановилось.

Похоронили героя на Краснопольском кладбище в Днепре.

У него остались мать и взрослый сын.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В июне Международная следственная комиссия (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР"" - гражданин Украины Леонид Харченко.

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Как сообщалось ранее, на Донбассе за прошедшие сутки 5 сентября боевики 21 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

Также мы писали о том, что 4 сентября на фронте погиб 26-летний украинский военный Эдуард Шахов с позывным Шах. Его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера на Светлодарской дуге.