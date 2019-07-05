СБУ провела впечатляющую спецоперацию в глубоком тылу врага: все подробности

СБУ захватили экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха (фото: коллаж РБК-Украина)

Сало известно о секретной операции СБУ по захвату бывшего командира ПВО "ДНР"

Сотрудники СБУ проникли на оккупированную территорию в городе Снежное и захватили бывшего командира противовоздушной обороны "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом заявил активист и основатель движения "Переходь на українську" Александр Иванов на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Цемаха оглушили и под видом парализованного отца по подставным документам, еще и на его машине, вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Владимир Цемах (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Цемах заинтересовал украинских силовиков тем, что рядом со Снежным 17 июля 2014 был сбит малазийский "Боинг" рейса MH17, а он в это время был начальником противовоздушной обороны Славянской бригады "ДНР".

Таким образом, Цемах может стать свидетелем или подсудимым по этому делу.

Владимир Цемах (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Операцию по задержанию Цемаха СБУ провели глубоко в тылу от линии соприкосновения. Город Снежное находится в 20 км от границы с Россией, ближайшая точка на линии соприкосновения - примерно в 45 км от города, в ближайшее КПВВ "майорских" более 80 км.

Владимир Цемах (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В данный момент суд принял решение о его аресте до конца августа.

СБУ провела спецоперацию через неделю после того, как Международная следственная группа официально назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к катастрофе "Боинга" MH17.

Напомним, что СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через сеть автозаправок.

Ранее сообщалось о том, что в Германии начался суд над подозреваемым в сотрудничестве с "ДНР".