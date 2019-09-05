Апелляционный суд выпустил Цемаха из-под стражи

Фото: Владимир Цемах (/twitter.com/MaryanKushnir)

Цемаха могут обменять на украинских пленных

Киевский апелляционный суд 5 сентября выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха под личное обязательство. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Цемаха могут обменять на украинских пленных.

"Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить", - заявил судья.

Судья заявил, что Цемаха выпускают из-под стражи под личное обязательство.

"Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно", - сказал судья.

Кроме того, суд на Цемаха положил такие обязательства сроком на два месяца: прибывать на вызовы следователя, суд и прокурора; не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суда об изменении места жительства или работы

"В случае невыполнения обязательства в отношении Цемаха может быть применена жесткая мера пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание в размере 0,25 размера миниамальнои зарплаты до 2 размеров минимальной зарплаты", - заявил судья.

Адвокат Цемаха просить скасувати рішення попередньої інстанції про запобіжний захід. pic.twitter.com/krxPUDSey7 — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) September 5, 2019

"Господин Цемах в настоящее время подозревается в совершении двух преступлений ч.1 ст.258 (участие в деятельности террористической организации и организация совершения террористического акта, в результате которого погибли украинские военнослужащие). Подозрения обоснованы, подтверждены доказательствами", - заявил прокурор Олег Пересада.

Прокурор отметил, что Цемах был задержан на линии разграничения в июне.

"Может быть угроза (жизни Цемаху, - ред.), поскольку много внимания уделяется особенно в контексте расследования, в контексте сбивания Boeing. Мы понимаем, что наш северный сосед жестоко обращается с опасными для себя лицам", - добавил Пересада.

Напомним, 3 сентября суд продлил арест Цемаху, который ранее признался, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17.

Отметим, что основатель расследовательского издание Bellingcat Элиот Хиггинс ранее предположил, что Украина согласилась выдать России Цемаха в обмен на освобождение украинских политзаключенных. Такие действия Украины он осудил.

Отметим, по данным российских СМИ, процесс обмена удерживаемыми между Украиной и Российской Федерацией может начаться до конца этой недели.