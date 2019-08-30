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В Bellingcat предположили, что Украина выдает РФ свидетеля по делу MH17

Новости » Политика    30.08.2019 - 12:57
В Bellingcat предположили, что Украина выдает РФ свидетеля по делу MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Арестованного Владимира Цемаха могут передать России

Основатель британского расследовательского издания "Bellingcat" Элиот Гиггинс предполагает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля в деле сбития самолета рейса МН17 в обмен на освобождение украинских политзаключенных. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, это "бесхребетное соглашение украинской власти", которое повлияет на юридическое дело MH17.

"Говорят, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем в деле MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев", - написал он.

В Bellingcat предположили, что Украина выдает РФ свидетеля по делу MH17

Напомним, украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

РБК-Украина сообщает, что на сегодня, предварительно, был запланирован обмен пленными. Журналисты и родственники украинских пленников сейчас находятся в аэропорту "Киев". Однако, в СБУ заявляют, что официально обмен пленными между Украиной и Россией сегодня не состоится

Обмен пленными сегодня не состоится, - СБУ Сенцов еще находится в Бутырском изоляторе
Новости Украины обмен пленнымиМН17
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