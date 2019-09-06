На Донбассе в четверг один военный погиб и еще один ранен

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики использовали запрещенное Минском оружие

На Донбассе за прошедшие сутки 5 сентября боевики 21 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб и еще одинн получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы по позициям ООС велись из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, обстреливали позиции неподалеку Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Верхньоторецкого, Авдеевки, Павлополя, Пищевика.

Также боевики обстреляли украинских военных в районе Зайцевого, Южного, Золотого, Новгородского.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня - по разу неподалеку Павлополя и Водяного.

Напомним, в районе операции Объединенных сил на Донбассе 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Минобороны Украины, на Донбассе российские военные из Ростова начали командно-штабные учения. Во время учений особое внимание уделяется применению сил и средств разведки, управления огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороне.