Малайзия требует доказательств вины России в катастрофе MH17

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Правительство Малайзии поддерживает версию о российской ракете, однако не верит в вину именнно РФ

Правительство Малайзии требует убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Malay Mail.

Как заявил премьер-министр Махатхир Мохамад, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Премьер сказал, что нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - отметил Махатхир Мохамад.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды могут подать иск против РФ в международный суд из-за катастрофы MH17 после того, как Москва отказалась вести переговоры относительно компенсации родственникам жертв.

Рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Совместная следственная группа под руководством Голландии (JIT) заявила, что для сбивания MH17 была использована ракета ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.