Цемах вернется на оккупированный Донбасс, - прокурор

Фото: Владимир Цемах (из открытых источников)

Прокурор заявил, что Цемах может убежать

Свидетель по делу МН17 Владимир Цемах, которого сегодня освободили из-под стражи, вернется на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации. Об этом заявил прокурор Олег Пересада, сообщает "Громадське".

Пересада считает, что Цемах может убежать и скрываться от следствия.

"Не исключено, что он сбежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники" - подчеркнул прокурор.

Возможность обмена Цемаха на украинский политзаключенных, прокурор отказался комментировать.

Прокурор Олег Пересада: "Цемах возвращается на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации. Не исключено, что он сбежит, будет скрываться от следствия. Вопрос обмена политическое, не в моей компетенции" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2019

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд 5 сентября выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха под личное обязательство. Кроме того, суд на Цемаха положил обязательства сроком на два месяца.

РБК-Украина писало, что ранее Цемах признался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

Кроме того, основатель расследовательского издания Bellingcat Элиот Гиггинс ранее предположил, что Украина согласилась выдать России Цемаха в обмен на освобождение украинских политзаключенных. Такие действия Украины он осудил.