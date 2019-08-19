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Море превратилось в суп: известный украинский курорт атаковали медузы

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 22:58
Море превратилось в суп: известный украинский курорт атаковали медузы
Фото: Медузы (pixabay.com)

Медузы заполонили каждый сантиметр моря

В Херсонской области на любимом украинцами курорте Геническ сейчас нашествие медуз. Они атаковали каждый сантиметр моря и это, конечно же, очень расстроило приехавших отдыхать на море туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале “ХС.Харьков“.

“Море превратилось в суп с галушками“, - прокомментировали в сети ситуацию на морском побережье.

В видеоролике можно увидеть, что морские обитатели оккупировали все пространство в воде.

Видео: Атака медуз в Геническе (YouTube/Мария Рагуткина)

В комментариях к ролику люди поделились своими впечатлениями от увиденного.

  • Вчера были на генгорке, возле мелиоратора, не очень-то и много медуз, но камка есть, ее комунальщики убирали.
  • Купаться не придется.
  • Только не говорите, что мер Геническа не может мегафоном отогнать медуз.
  • Ого, как много!

Море превратилось в суп: известный украинский курорт атаковали медузыСкриншот комментариев (YouTube)

Как мы писали ранее, один из известных пляжей украинского курорта полностью стал зеленым. Отдыхающие пребывают в шоке.

Кстати, в акватории Черного моря, в Днепро-Бугском лимане поймали очень опасный вид крабов – китайские мохнаторукие крабы (Eriocheir sinensis). Этот вид ранее встречался только в озере Янчэнху и в Желтом море

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