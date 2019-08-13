В Украине выловили очень опасных крабов: экологи бьют тревогу

В Украине появились опасные крабы (wikipedia.org)

Эти крабы являются переносчиками опасного заболевания

В акватории Черного моря, в Днепро-Бугском лимане поймали очень опасный вид крабов – китайские мохнаторукие крабы (Eriocheir sinensis). Этот вид ранее встречался только в озере Янчэнху и в Желтом море. В Европу они попали только в начале двадцатого века. И вот недавно они появились на территории Украины, пишет УНИАН.

Как рассказали в Ассоциации рыболов Украины, это вид крабов чрезвычайно опасен, так как они могут нанести вред флоре и фауне. У этих крабов в украинских водах практически нет конкурентов и есть опасность, что они могут наводнить акваторию Черного моря и лиманов. Мохнаторукие крабы прекрасно себя чувствуют, как в пресной, так и в соленой воде.

Мохнаторукий краб (фото: пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины)

Они агрессивны к другим обитателям и очень плодовиты и после их появления в водоемах, они начинают быстро распространяться, что может привести к гибели других видов.

Мясо мохнаторуких крабов в пищу не пригодно, так как они являются переносчиками легочного сосальщика. Если этот паразит попадет в организм человека, то вызовет тяжелое заболевание парагонимоз, поражающее легкие, а также мозг человека. Мохнаторукий краб считается одним из ста самых опасных крабов в мире и в тех странах, где они обитают, они нанесли серьезный урон.

"Крабы уничтожают рыбу в водоеме, съедают рыбью икру, не брезгуют и другими водными обитателями. Мохнаторукие крабы считаются непревзойденными землекопами, они вырывают длинные (более 5 метров) разветвлённые норы, в том числе и в плотинах и других гидротехнических сооружениях. Это неоднократно приводило к масштабным авариям", – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

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