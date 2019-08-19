Море перетворилося в суп: відомий український курорт атакували медузи

Фото: Медузи (pixabay.com)

Заполонили медузи кожен сантиметр моря

В Херсонській області на улюбленому українцями курорті Генічеськ зараз нашестя медуз. Вони атакували кожен сантиметр моря і це, звичайно ж, дуже засмутило які приїхали відпочивати на море туристів. Про це повідомляється в Telegram-каналі “ХС.Харків“.

“Море перетворилося в суп з галушками“, - прокоментували в мережі ситуацію на морському узбережжі.

У відеоролику можна побачити, що морські мешканці окупували весь простір у воді.

Відео: Атака медуз у Генічеську (YouTube/Марія Рагуткина)

В коментарях до ролика люди поділилися своїми враженнями від побаченого.

Вчора були на генгірці, біля меліоратора, не дуже-то й багато медуз, але камка є, її комунальники прибирали.

Купатися не доведеться.

Тільки не кажіть, що мер Генічеська не може мегафоном відігнати медуз.

Ого, як багато!

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми писали раніше, один з відомих пляжів українського курорту повністю став зеленим. Відпочиваючі перебувають в шоці.

До речі, в акваторії Чорного моря, в Дніпро-Бузькому лимані зловили дуже небезпечний вид крабів – китайські мохнаторукие краби (Eriocheir sinensis). Цей вид раніше зустрічався тільки в озері Янченху і в Жовтому морі