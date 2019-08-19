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Море перетворилося в суп: відомий український курорт атакували медузи

STYLERЖиття    19.08.2019 - 22:58
Море перетворилося в суп: відомий український курорт атакували медузи
Фото: Медузи (pixabay.com)

Заполонили медузи кожен сантиметр моря

В Херсонській області на улюбленому українцями курорті Генічеськ зараз нашестя медуз. Вони атакували кожен сантиметр моря і це, звичайно ж, дуже засмутило які приїхали відпочивати на море туристів. Про це повідомляється в Telegram-каналі “ХС.Харків“.

“Море перетворилося в суп з галушками“, - прокоментували в мережі ситуацію на морському узбережжі.

У відеоролику можна побачити, що морські мешканці окупували весь простір у воді.

Відео: Атака медуз у Генічеську (YouTube/Марія Рагуткина)

В коментарях до ролика люди поділилися своїми враженнями від побаченого.

  • Вчора були на генгірці, біля меліоратора, не дуже-то й багато медуз, але камка є, її комунальники прибирали.
  • Купатися не доведеться.
  • Тільки не кажіть, що мер Генічеська не може мегафоном відігнати медуз.
  • Ого, як багато!

Море перетворилося в суп: відомий український курорт атакували медузиСкріншот коментарів (YouTube)

Як ми писали раніше, один з відомих пляжів українського курорту повністю став зеленим. Відпочиваючі перебувають в шоці.

До речі, в акваторії Чорного моря, в Дніпро-Бузькому лимані зловили дуже небезпечний вид крабів – китайські мохнаторукие краби (Eriocheir sinensis). Цей вид раніше зустрічався тільки в озері Янченху і в Жовтому морі

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