Черное море "позеленело": экологи бьют тревогу

В Одессе море стало зеленым (instagram.com/l.diorditsa)

Экологи предупреждают, что могут возникнуть и более серьезные проблемы с экологией

У берегов Одессы и Одесской области море стало зеленого цвета и по словам местных жителей, на берегу стоит жуткий запах от воды. Это произошло из-за того, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры начали разлагаться.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа, химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды. Однако пробы для экспертной оценки передали в Украинский научный центр экологии моря.

Местных жителей и первых туристов такой цвет воды не сильно отпугивает, и они с удовольствием купаются, но вот биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский не рекомендует купаться в такой воде. Об этом говорится в статье Анны Грынив для ВВС Украина.

Биолог объяснил, что на цветение воды влияет два фактора: уровень солености и загрязнения. И несмотря на то, что от городских властей запрета на купание не было, он не рекомендует плавать в такой воде.

"При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми", - предупредил Владислав Балинский.

Вода в Черном море "позеленела" (instagram.com/innalav)

Он отметил, что если продолжится прилив биогенных элементов, а температура воды будет повышаться, то в море погибнут все микроорганизмы и это приведет к экологической катастрофе.

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