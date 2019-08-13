Нашествие жалящих медуз: украинцы оригинально решили проблему (видео)

На пляжах Украины отдыхающие применяют медузо-терапию
На курорте в Кирилловке недавно забили тревогу из-за "оккупации" медузами-корнеротами побережья Азовского моря. Считалось, что такое нашествие связано с постепенным повышением солености воды, а орды Rhizostoma pulmo могут отпугнуть отдыхающих и сорвать пляжный сезон. Но, похоже, эксперты недооценили находчивость и храбрость курортников.
Так, приезжие ввели практику оздоровления при помощи медуз, которыми натирают свое тело для лечения больных суставов. Об этом передает dp.vgorode.ua.
В сети показали видео, как одна женщина активно применяет подобную медузо-терапию, чем сильно заинтересовала других отдыхающих. К ней на пляже поспешили любознательные отдыхающие и расспросили про секреты такого лечения.
Женщина, сидя на берегу, запаслась несколькими корнеротами, брала их кусками и натирала ноги. По ее словам, лечебная процедура нужна, чтобы "не крутило, но нужно проверять, чтобы аллергии не было на нее, а то может обсыпать".
В Кирилловке отдыхающие натираются медузами и лечат больные суставы (Фото: скриншот)
Куски твердой медузы тут же взял мальчик и отнес своей бабушке, у которой также больные ноги.
Как рассказала женщина, про секреты медузо-терапии она узнала от своей знакомой, и с тех пор пользуется этим "лечебным средством".
Отметим, что яд Rhizostoma pulmo не представляет серьезной опасности для человека, и раздражение при контакте с корнеротами проявляется только у чувствительных людей, а проявляется оно как при ожоге крапивой. Кстати, недаром эту медузу так и называют - морская крапива.
Видео: YouTube / Алеся Алексеевна
Как сообщалось ранее, недавно 20-летний парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.
Также мы писали о том, что на одесском побережье заметили опасных морских животных, скатов-хвостоклов, которые подплыли очень близко к отдыхающим.
Напомним, что отдыхающие на Азовском море пожаловались, что в воде появились морские блохи. Они атакуют прямо в воде и больше всего от их укусов страдают дети.