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Туристы в шоке: на известном украинском курорте позеленел пляж (фото)

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 17:18
Туристы в шоке: на известном украинском курорте позеленел пляж (фото)
Фото: Коблево (РБК-Украина)

Последние четыре дня берег пляжа укрыт водорослями, медузами и мусором

На известном украинском курорте Коблево полностью позеленел пляж. Дело в том, что после пермены погоды, на берег выбросило многочисленное количество водорослей, в которых запутались медузы, а также мусор от туристов. Об этом сообщает издание "Новости N".

Слой водрослей, которые укрывают берег, примерно метр. Интересно то, что власти Николаевской области абсолютно бездействуют и зону отдыха украинцев никто не убирает. На пляжах, кроме светло-зеленых водрослей, лежат горы мусора.

Туристы в шоке: на известном украинском курорте позеленел пляж (фото)Туристы в шоке: на известном украинском курорте позеленел пляж (фото)Фото: Пляж в Коблево (novosti-n.org)

"Стоит также отметить, что с проблемой "зеленого полотна" столкнулись и местные бизнесмены, содержащие у пляжа водные аттракционы. Тем не менее, они тоже бездействуют, не желая убирать территорию, на которой ведут предпринимательскую деятельность.Таким образом, чтобы добраться до воды, любому отдыхающему нужно преодолеть зеленую полосу препятствий со скользкими медузами", - сообщает издание.

Туристы в шоке: на известном украинском курорте позеленел пляж (фото)Фото: Водороли укрыли пляж слоем в один метр (novosti-n.org)

Как ранее мы сообщали, на территории известного украинского курорта на Азовском море базы отдыха сливали нечистоты в море и песок.

Читайте также, как в сети показали фото из Кирилловки и Ялты. Сравните фотографии двух известных украинских курортов.

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