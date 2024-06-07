Названо найкращих воротарів світу. Хто з українців у топ-5

Один з найпопулярніших іноземних пабліків Score 90 опублікував п'ятірку найкращих гравців на кожній позиції за сезон 2023/2024, де в топ-5 голкіперів увійшов українець Андрій Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Score 90.

Топ-5 найкращих голкіперів за версією Score 90

Днями популярний портал Score 90 склав топ-5 гравців на кожній позиції, котрі за їхньою думкою є найкращими у світі за сезон 2023/2024.

Андрій Лунін, провівши неймовірний сезон у складі "вершкоих", потрапив до цього списку, проте не зміг посісти першу сходинку рейтингу. За нього це зробив голкіпер "Боруссії" Кобель, проти якого гравці "Реала" змагалися у фіналі Ліги Чемпіонів.

Натомість українець зміг "посунути" Мартінеса ("Астон Вілла"), Аліссона ("Ліверпуль") та Гассанігу ("Жирона").

Хто ще потрапив до рейтингу - читайте нижче.

Грегор Кобель

Усього голкіпер дортмундської "Боруссії" зіграв 12 матчів Ліги Чемпіонів, де 6 з них відіграв на нуль та мав 10 пропущених м'ячів. У Бундеслізі провів 27 матчів, з них 7 "сухих" та мав 34 пропущених.

Фото: Грегор Кобель (Вікіпедія)

Андрій Лунін

Усього зіграв 8 матчів у Лізі Чемпіонів, з них гравець "вершкових" 2 відіграв "на нуль" та мав 10 пропущених м'ячів. У Ла-Лізі провів 21 зустріч. 10 ігор відіграв "на нуль" та пропустив 17 м'ячів.

Фото: Андрій Лунін (instagram.com/lunin_andrey)

Еміліано Мартінес

Усього гравець "Астон Вілли" зіграв 34 гри у Прем'єр-лізі, з них - 9 "сухих". За сезон пропустив 48 м'ячів.

Фото: Еміліано Мартінес (instagram.com/avfcofficial)

Аліссон Беккер

Гравець "Ліверпуля" у Прем'єр-лізі зіграв 28 матчів, де пропустив 30 м'ячів та лишив "сухими" 8 протистоянь.

Фото: Аліссон Беккер (instagram.com/liverpoolfc)

Пауло Гассаніга

У Ла-лізі аргентинський воротар провів 38 зустрічей. З них 12 гравець "Жирони" відіграв "на нуль" та пропустив у ворота 46 м'ячів. Це допомогло його команді, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, посісти третє місце у чемпіонаті і вперше вийти у єврокубки.

Фото: Пауло Гассінга (instagram.com/gironafc)

На жаль, Андрій Лунін став єдиним українцем, котрий потрапив до рейтингу найкращих гравців Score 90.