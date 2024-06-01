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"Реал" переграв "Боруссію" Д і здобув ювілейний трофей Ліги чемпіонів

Лондон, Субота 01 червня 2024 23:57
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"Реал" переграв "Боруссію" Д і здобув ювілейний трофей Ліги чемпіонів Фото: Джуд Беллінгем переміг Матса Хуммельса (abc.es)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" здолав дортмундську "Боруссію" у фіналі Ліги чемпіонів 2023/24. Королівський клуб завоював 15-й головний єврокубок в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, фінал

"Боруссія" Д – "Реал" – 0:2

Голи: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83

Із перших хвилин обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Ініціативою спершу заволоділи "вершкові", але небезпечні моменти почали створювати дортмундці. Ось Брандт пробив повз дальню стійку, а згодом Адеємі обійшов Куртуа, але удар у ворота заблокував оборонець.

На 24-й хвилині в епіцентрі подій опинився Фюллькруг. Маатсен проштовхнув м'яч уперед на форварда, а той у дотик пробив повз Куртуа – стійка! А ледь не в наступній атаці бельгійський воротар парирував обвідний удар Адеємі. Перед перервою кіпер ще й узяв дальній постріл Забітцера.

&quot;Реал&quot; переграв &quot;Боруссію&quot; Д і здобув ювілейний трофей Ліги чемпіонів

Після інертної першої половини "Реал" активніше розпочав другий тайм. Кроос зі штрафного закрутив у ближній кут, але Кобель парирував м'яч. Далі двічі атаки мадридців завершував Карвахаль – пробив головою над воротами після кутового та влучив в оборонця з кута воротарського.

У відповідь Фюллькруг головою поцілив у площину воріт, але Куртуа встиг зреагувати на удар. Трохи згодом Беллінгем дивом не замкнув навіс Вінісіуса з лівого флангу. Натомість невдалий удар Вальверде оборонець підправив на кутовий. І цей стандарт став гольовим – Кроос подав із лівого флангу на кут воротарського, звідки Карвахаль головою спрямував м'яч у дальній кут.

На 77-й хвилині Беллінгем ледь не подвоїв перевагу "вершкових". Англієць отримав передачу в центрі штрафного та бив низом у кут, але Шлоттербек вчасно підставив ногу під удар. Постріл же Крооса під стійку зі штрафного парирував Кобель. Він же витягнув із-під поперечини удар Камавінги.

Парад подвигів голкіпер "джмелів" продовжив після ще одного кутового, коли Начо в стилі Карвахаля відправив м'яч у дальній, але Кобель в ефектному стрибку встиг зреагувати. Та на 83-й хвилині не врятував і він. Після помилки Маатсена Беллінгем вивів Вінісіуса на ударну позицію, а той холоднокровно відправив м'яч у сітку.

"Боруссія" Д намагалася повернутися в гру. Фюллькруг навіть забив у хижацькому стилі після навісу Малена, але перебував у положенні поза грою. Зрештою, мадридці зберегли ворота сухими та завоювали черговий Кубок чемпіонів у клубній історії. Серед переможців – українець Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні провів 8 матчів у головному єврокубку.

До слова, раніше "Олімпіакос" виграв Лігу конференцій у фіналі з "Фіорентиною".

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Реал Боруссія Ліга чемпіонів
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