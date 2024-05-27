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Довбик на коні, Забарний в топі та самота Зінченка: як українці Європу в сезоні дивували

Понеділок 27 травня 2024 08:00
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Довбик на коні, Забарний в топі та самота Зінченка: як українці Європу в сезоні дивували Фото: Артем Довбик виграв трофей Пічічі в Іспанії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські легіонери в провідних першостях Європи на чолі з форвардом національної команди Артемом Довбиком завершили сезон 2023/24.

Підсумки виступів вітчизняних футболістів у зарубіжних чемпіонатах у нинішньому сезоні – в матеріалі РБК-Україна.

Із кожним новим сезоном кількість українських футболістів, які бажають скуштувати легіонерського хліба, зростає. Зараз важко здивувати європейців синьо-жовтими прапорцями навпроти виконавців навіть у провідних чемпіонатах. Трохи окремо стоять французька Ліга 1 і німецька Бундесліга, але і там невдовзі з'являться сильні гравці з тризубом на обкладинці паспорта.

У сезоні 2023/24 головним героєм серед українських легіонерів став Артем Довбик. Форвард збірної України вдруге поїхав підкорювати Європи після невдалого вояжу до Данії півдесятиліття тому. Та тепер він був готовий! Що й казати, коли нападник із першої спроби став найкращим бомбардиром Ла Ліги. До того ж, Довбик захищав кольори скромної "Жирони", а не визнаних іспанських грандів.

Довбик на коні, Забарний в топі та самота Зінченка: як українці Європу в сезоні дивували

Фото: Артем Довбик (у центрі) та Віктор Циганков (праворуч) стали грозою Ла Ліги (x.com/GironaFC)

Результат українця – 24 м'ячі – символічний. Саме стільки забив легендарний Андрій Шевченко в дебютний сезон у складі "Мілана". Утім, теперішній президент УАФ переїхав до лав чемпіона Італії, а Довбик – до середняка, який передусім завдяки результативності українця сенсаційно взяв бронзові медалі. На фоні таких звитяг тьмяніють доволі впевнені цифри одноклубника та співвітчизника Віктора Циганкова (8 м'ячів, 7 асистів*).

Волею долі свою "годину слави" отримав Андрій Лунін. Перед самісіньким стартом сезону важкої травми зазнав основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа. Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті побоявся зробити ставку на українця, тож на "Бернабеу" екстрено приїхав Кепа Аррісабалага. Однак, і він зазнав ушкодження в листопаді.

Лунін отримав шанс, яким сповна скористався. Поки обидва конкуренти були в лазареті, він переконав Анчелотті в профпридатності та став основним до кінця сезону. Внесок голкіпера збірної України в завоювання Суперкубка Іспанії, титулу Ла Ліги та вихід до фіналу Ліги чемпіонів – колосальний. Утім, здається, в цій бочці меду буде й ложка дьогтю. На вирішальний поєдинок проти дортмундської "Боруссії", вочевидь, вийде Куртуа.

Довбик на коні, Забарний в топі та самота Зінченка: як українці Європу в сезоні дивували

Фото: Андрій Лунін готовий вийти в старті "вершкових" на фінал Ліги чемпіонів (x.com/realmadrid)

Свій герой з України знайшовся і в чемпіонаті Англії. Щоправда, перед стартом сезону такі лаври пророкували Олександру Зінченку. Його лондонський "Арсенал" справді нав'язав "Манчестер Сіті" конкуренцію до фінального туру. Та внесок українця в хороші результати "канонірів" щоразу стававменшим. Вироком став програний "Астон Віллі" матч у середині квітня. З тих пір Зінченко з'являвся на полі лише двічі, награвши в сумі мізерні 51 хвилину...

Зате всіма барвами засяяв у складі "Борнмута" Ілля Забарний. Центрбек збірної України відіграв від дзвінка до дзвінка 37 матчів англійської Прем'єр-ліги, а пропустив лише один – через хворобу. З ним на полі "вишні" 8 разів не пропустили та задовго до завершення першості гарантували збереження прописки в еліті. Забарний отримав визнання експертів, які номінували його до команди сезону.

У літнє трансферне вікно іменитіші клуби прийдуть за багатьма футболістами "Борнмута". Та найбільший інтерес проявлятимуть до двох – нападника Домініка Соланке та, звісно, Забарного. Коли "вишні" купували українця взимку торік, то 20 з гаком мільйонів євро виглядали авансом. Тепер же поруч із прізвищем зірки національної команди навіть цінники на 40-50 млн у євровалюті дивувати не будуть.

Довбик на коні, Забарний в топі та самота Зінченка: як українці Європу в сезоні дивували

Фото: Ілля Забарний став гравцем сезону за версією фанатів "Борнмута" (facebook.com/afcb)

Окремої згадки заслужив Єгор Ярмолюк. 20-річний уродженець Верхньодніпровська потрапив до обойми "Брентфорда". Керманич середняка АПЛ Томас Франк не цурався ставити молодого українця зі старту та частенько випускав на заміну. Вихованець "Дніпра-1" на другий рік на Альбіоні провів 27 матчів у найдорожчій лізі світу та потрапив у розширений список збірної України на Євро-2024.

Звісно, шанси поїхати на континентальний форум до Німеччини в Ярмолюка невеликі. Однак, із такими темпами прогресу хавбек на турніри такого рівня поїде ще багато разів. Поки ж для безумовного таланта доречнішим буде провести ґрунтовну підготовку з "бджолами" до нового сезону, щоб мати ще більше ігрової практики в наступному сезоні.

Непереконливим вийшов сезон у наших "італійців". Віктор Коваленко так і не освоївся в "Емполі", а Руслан Маліновський не зумів стати лідером "Дженоа". Проте, останній провів доволі непоганий рік у знайомих обставинах. Хавбек оформив 4 м'ячі в Серії А (28 матчів), хоча в другій частині сезону спершу не завжди був основним, а потім взагалі випав із обойми через травму стегна. Та "грифони" будуть в еліті й на наступний рік.

Довбик на коні, Забарний в топі та самота Зінченка: як українці Європу в сезоні дивували

Фото: Руслан Маліновський завершив сезон забитим м'ячем (facebook.com/genoaCFCofficial)

Вочевидь, Маліновський розпочне в Генуї сезон 2024/25. У січні "Дженоа" викупив українця за 7 млн євро в марсельського "Олімпіка". Контракт сторони підписали до літа 2027 року. Вдосталь часу, щоб стати героєм для трибун "Луїджі Ферраріс". Будьмо відвертими, в 31 рік марити грандом – трохи самовпевнено. Краще кувати сенсації в колективі з меншим рівнем турнірних завдань і вболівальницьких очікувань. Зате зі "своїм" тренером.

Одним реченням

  • Михайло Мудрик у складі лондонського "Челсі" чергував яскраві поєдинки з провальними (31 матч, 5 м'ячів)
  • Віталій Миколенко відіграв провідну роль в порятунку "Евертона" від вильоту (28 матчів, 2 голи)
  • Анатолій Трубін став віце-чемпіоном Португалії в складі лісабонської "Бенфіки" (28 матчів)
  • Данило Ігнатенко з "Бордо" не зміг повернутися до Ліги 1 (30 матчів, 1 гол)
  • Роман Яремчук не закріпився в складі "Валенсії" (25 матчів, 3 голи)
  • Роман Безус із нікосійської "Омонії" потрапив до збірної сезону чемпіонату Кіпру (30 матчів, 7 м'ячів)

* – до статистики потрапили лише поєдинки національних чемпіонатів

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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