Українці збирають команду: колекційні картки збірної з футболу у продажу по всій країні

Офіційний криптопартнер національної збірної України з футболу, криптовалютна біржа WhiteBIT, оголосила про запуск масштабної акції на підтримку команди на чемпіонаті. У рамках акції усі охочі мають можливість збирати футбольні колекційні картки з гравцями збірної, які можна придбати виключно в мережі супермаркетів АТБ, та вигравати бонуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Футбольна акція від WhiteBIT стартувала 5 червня. Футбольні колекційні картки можна придбати виключно в супермаркетах АТБ. Повна колекція складається з 28 карток, розділених на три категорії:

Звичайні картки:

Олексій Гуцуляк, Олександр Караваєв, Максим Таловеров, Сергій Сидорчук, Богдан Михайличенко, Денис Попов, Володимир Бражко, Олександр Тимчик, Роман Яремчук, Юхим Конопля, Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Валерій Бондар, Микола Шапаренко, Данило Сікан, Георгій Бущан, Владислав Ванат.

Легендарні картки:

Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Ілля Забарний.

Епічні картки:

Артем Довбик, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко.

Учасники акції можуть отримати три види бонусів:

"Колекціонера" , зібравши повну колекцію з 28 карток з футболістами збірної України. Усі учасники, які зберуть та активують повну колекцію карток, розділять призовий фонд до 250 000 USDT. Tether (USDT) — це цифровий актив, стейблкоїн, вартість якого прив'язана до вартості долара плюс-мінус 1:1.

, зібравши повну колекцію з 28 карток з футболістами збірної України. Усі учасники, які зберуть та активують повну колекцію карток, розділять призовий фонд до 250 000 USDT. Tether (USDT) — це цифровий актив, стейблкоїн, вартість якого прив'язана до вартості долара плюс-мінус 1:1. "Майстра Удачі" , зібравши найбільший обсяг Удачі шляхом активації карток одних і тих самих гравців, або тапаючи по екрану в Ігровому веб-застосунку. 28 учасників, які матимуть гравця з найбільшою кількістю Удачі, матимуть можливість отримати по 1000 USDT кожен.

, зібравши найбільший обсяг Удачі шляхом активації карток одних і тих самих гравців, або тапаючи по екрану в Ігровому веб-застосунку. 28 учасників, які матимуть гравця з найбільшою кількістю Удачі, матимуть можливість отримати по 1000 USDT кожен. Миттєвий бонус, придбавши Епічний сашет (набір з трьох карток) вартістю 20 гривень, який містить не лише Епічну та Звичайну або Легендарну картку, а й картку з WhiteBIT-бонусом — 0,5 USDT на Основний баланс користувача на WhiteBIT. Щоб активувати бонус, треба зареєструватися та пройти верифікацію на біржі WhiteBIT.

Детальні подробиці акції можна знайти за посиланням.

WhiteBIT вкотре згуртовує українців навколо підтримки національної команди та дає можливість відчути себе частиною важливої для країни події.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 520+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Компанія співпрацює з університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT