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Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

Вівторок 04 червня 2024 16:05
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Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці? Оголошено новий список претендентів на Золотий м'яч-2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анастасія Большакова

З'вився новий список претендентів на Золотий м'яч-2024, котрий вручають найкращому гравцю після завершення футбольного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.

Хто претендує на Золотий м'яч-2024

Футбольний сезон 2023/2024 був начинений не лише турнірами та чемпіонатами, а й пекельною гонкою за наомріянішу індивідуальну нагороду кожного футболіста - Золотий м'яч.

Минулого року, після того як Ліонель Мессі забрав Кубок Чемпіоната Світу саме йому випала честь забрати свого "золотого друга" додому. Проте цьогоріч на аргентинця чекає запекла конкуренція з талановитою молоддю "Реала", Ерлінгом Голландом з "Манчестер Сіті" та іншими сучасними віртуозами футболу.

Церемонія нагородження обіцяє бути непередбачуваною та максимально інтригуючою, адже передбачити першість буде дуже важко. Проте це спробували зробити аналітики з порталу Goal.

Авторитетний сайт представив оновлений "рейтинг потужності" з претендентів на вручення нагороди Золотого м'яча-2024. Пропонуємо вам дізнатися, хто потрапив до списку та чи є у ньому українські футболісти, наприклад, Артем Довбик, який цього року став кращим у Ла Лізі.

20. Лаутаро Мартінес ("Інтер")

28 голів, 8 асистів. Виграв Серію А та Суперкубок Італії.

Лаутаро Мартінес

Фото: Лаутаро Мартінес (Вікіпедія)

19. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

30 голів, 17 асистів. Виграв Кубок Карабао.

Mohamed Salah

Фото: Мохамед Салах (Liverpool FC)

18.Матс Гуммельс ("Боруссія Дортмунд")

4 голи, 1 асист, 11 "сухих" матчів.

Матс Гуммельс

Фото: Матс Гуммельс (Вікіпедія)

17. Антуан Грізманн ("Атлетіко Мадрид")

25 голів, 10 асистів.

Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

Фото: Антуан Грізманн (Вікіпедія)

16. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")

12 голів, 13 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Бернарду Сілва

Фото: Бернарду Сілва (Вікіпедія)

15. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")

25 голів, 15 асистів. Виграв Кубок Ліги.

Ліонель Мессі

Фото: Ліонель Мессі (Вікіпедія)

14. Кевін Де Брейне "(Манчестер Сіті")

6 голів, 18 асистів. Виграв Прем'єр-лігу.

Кевін Де Брейне

Фото: Кевін Де Брейне (Вікіпедія)

13. Деклан Райс ("Арсенал")

7 голів, 10 асистів.

Деклан Райс

Фото: Деклан Райс (Вікіпедія)

12. Букайо Сака ("Арсенал")

20 голів, 15 асистів.

Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

Фото: Букайо Сака (Вікіпедія)

11. Ерлінг Голланд ("Манчестер Сіті")

41 гол, 6 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

Фото: Ерлінг Голланд (Вікіпедія)

10. Антоніо Рюдігер ("Реал Мадрид")

3 голи, 3 асисти, 18 чистих матчів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Антоніо Рюдігер

Фото: Антоніо Рюдігер (Вікіпедія)

9. Родріго ("Реал Мадрид")

18 голів, 9 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Родріго

Фото: Родріго (Вікіпедія)

8. Родрі ("Манчестер Сіті")

11 голів, 15 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

Фото: Родрі (Вікіпедія)

7. Флоріан Віртц ("Баєр Леверкузен")

19 голів, 21 асист. Виграв Бундеслігу та Кубок ліги.

Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

Фото: Флоріан Віртц (Вікіпедія)

6. Гаррі Кейн (Баварія Мюнхен)

48 голів, 14 асистів.

Гаррі Кейн

Фото: Гаррі Кейн (Вікіпедія)

5. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

28 голів, 12 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Phil Foden

Фото: Філ Фоден (Manchester city FC)

4. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ")

50 голів, 17 асистів. Виграв Лігу 1, Кубок Франції та Кубок асоціації.

Кіліан Мбаппе

Фото: Кіліан Мбаппе (Вікіпедія)

3. Тоні Крос ("Реал Мадрид")

1 гол, 12 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Тоні Кроос

Фото: Тоні Крос (Вікіпедія)

2. Джуд Белінгем (Реал Мадрид)

25 голів, 18 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Джуд Беллінгем

Фото: Джуд Белінгем (Вікіпедія)

1. Вінісіус Джуніор ("Реал Мадрид")

24 голи, 11 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Vini Jr. has been named best player of the Champions League 2023/24

Фото: Вінісіус Джуніор (Real Madrid FC)

Що таке Золотий м'яч

Золотий м'яч - це нагорода найкращому футболісту Європи, а з 2007 року найкращому футболісту світу, яку вручає французький журнал France Football.

Ця традиція бере початок з 1956 року та є акутальною й у наші дні.

Рекордсменом за кількістю нагород є аргентинський нападник Ліонель Мессі, котрий має вже вісім золотих відзнак у своїй колекції. До того ж, він і є поточним володарем цієї нагороди.

З 2024 року співорганізатором церемонії, яка відбудеться орієнтовно у листопаді-грудні, стане УЄФА.

Раніше ми писали, що "Челсі" призначив нового тренера.

Також хочемо вам нагадати, що "Реал" підтвердив найочікуваніший трансфер літа.

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