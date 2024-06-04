Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.

Хто претендує на Золотий м'яч-2024

Футбольний сезон 2023/2024 був начинений не лише турнірами та чемпіонатами, а й пекельною гонкою за наомріянішу індивідуальну нагороду кожного футболіста - Золотий м'яч.

Минулого року, після того як Ліонель Мессі забрав Кубок Чемпіоната Світу саме йому випала честь забрати свого "золотого друга" додому. Проте цьогоріч на аргентинця чекає запекла конкуренція з талановитою молоддю "Реала", Ерлінгом Голландом з "Манчестер Сіті" та іншими сучасними віртуозами футболу.

Церемонія нагородження обіцяє бути непередбачуваною та максимально інтригуючою, адже передбачити першість буде дуже важко. Проте це спробували зробити аналітики з порталу Goal.

Авторитетний сайт представив оновлений "рейтинг потужності" з претендентів на вручення нагороди Золотого м'яча-2024. Пропонуємо вам дізнатися, хто потрапив до списку та чи є у ньому українські футболісти, наприклад, Артем Довбик, який цього року став кращим у Ла Лізі.

20. Лаутаро Мартінес ("Інтер")

28 голів, 8 асистів. Виграв Серію А та Суперкубок Італії.

Фото: Лаутаро Мартінес (Вікіпедія)

19. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

30 голів, 17 асистів. Виграв Кубок Карабао.

Фото: Мохамед Салах (Liverpool FC)

18.Матс Гуммельс ("Боруссія Дортмунд")

4 голи, 1 асист, 11 "сухих" матчів.

Фото: Матс Гуммельс (Вікіпедія)

17. Антуан Грізманн ("Атлетіко Мадрид")

25 голів, 10 асистів.

Фото: Антуан Грізманн (Вікіпедія)

16. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")

12 голів, 13 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Фото: Бернарду Сілва (Вікіпедія)

15. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")

25 голів, 15 асистів. Виграв Кубок Ліги.

Фото: Ліонель Мессі (Вікіпедія)

14. Кевін Де Брейне "(Манчестер Сіті")

6 голів, 18 асистів. Виграв Прем'єр-лігу.

Фото: Кевін Де Брейне (Вікіпедія)

13. Деклан Райс ("Арсенал")

7 голів, 10 асистів.

Фото: Деклан Райс (Вікіпедія)

12. Букайо Сака ("Арсенал")

20 голів, 15 асистів.

Фото: Букайо Сака (Вікіпедія)

11. Ерлінг Голланд ("Манчестер Сіті")

41 гол, 6 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Фото: Ерлінг Голланд (Вікіпедія)

10. Антоніо Рюдігер ("Реал Мадрид")

3 голи, 3 асисти, 18 чистих матчів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Фото: Антоніо Рюдігер (Вікіпедія)

9. Родріго ("Реал Мадрид")

18 голів, 9 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Фото: Родріго (Вікіпедія)

8. Родрі ("Манчестер Сіті")

11 голів, 15 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Фото: Родрі (Вікіпедія)

7. Флоріан Віртц ("Баєр Леверкузен")

19 голів, 21 асист. Виграв Бундеслігу та Кубок ліги.

Фото: Флоріан Віртц (Вікіпедія)

6. Гаррі Кейн (Баварія Мюнхен)

48 голів, 14 асистів.

Фото: Гаррі Кейн (Вікіпедія)

5. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

28 голів, 12 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.

Фото: Філ Фоден (Manchester city FC)

4. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ")

50 голів, 17 асистів. Виграв Лігу 1, Кубок Франції та Кубок асоціації.

Фото: Кіліан Мбаппе (Вікіпедія)

3. Тоні Крос ("Реал Мадрид")

1 гол, 12 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Фото: Тоні Крос (Вікіпедія)

2. Джуд Белінгем (Реал Мадрид)

25 голів, 18 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Фото: Джуд Белінгем (Вікіпедія)

1. Вінісіус Джуніор ("Реал Мадрид")

24 голи, 11 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.

Фото: Вінісіус Джуніор (Real Madrid FC)

Що таке Золотий м'яч

Золотий м'яч - це нагорода найкращому футболісту Європи, а з 2007 року найкращому футболісту світу, яку вручає французький журнал France Football.

Ця традиція бере початок з 1956 року та є акутальною й у наші дні.

Рекордсменом за кількістю нагород є аргентинський нападник Ліонель Мессі, котрий має вже вісім золотих відзнак у своїй колекції. До того ж, він і є поточним володарем цієї нагороди.

З 2024 року співорганізатором церемонії, яка відбудеться орієнтовно у листопаді-грудні, стане УЄФА.