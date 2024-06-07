Названы лучшие вратари мира. Кто из украинцев в топ-5

Один из популярнейших иностранных пабликов Score 90 опубликовал пятерку лучших игроков на каждой позиции за сезон 2023/2024, где в топ-5 голкиперов вошел украинец Андрей Лунин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Score 90.

Топ-5 лучших голкиперов по версии Score 90

На днях популярный портал Score 90 составил топ-5 игроков на каждой позиции, которые, по их мнению, лучшие в мире за сезон 2023/2024.

Андрей Лунин, проведя невероятный сезон в составе "сливочных", попал в этот список, однако не смог занять первую строчку рейтинга. За него это сделал голкипер "Боруссии" Кобель, против которого игроки "Реала" сражались в финале Лиги Чемпионов.

В то же время украинец смог "подвинуть" Мартинеса ("Астон Вилла"), Алиссона ("Ливерпуль") и Гассанигу ("Жирона").

Кто еще попал в рейтинг - читайте ниже.

Грегор Кобель

Всего голкипер дортмундской "Боруссии" сыграл 12 матчей Лиги Чемпионов, где 6 из них отыграл на ноль и имел 10 пропущенных мячей. В Бундеслиге провел 27 матчей, из них 7 "сухих" и имел 34 пропущенных.

Фото: Грегор Кобель (Википедия)

Андрей Лунин

Всего сыграл 8 матчей в Лиге Чемпионов, из них игрок "сливочных" 2 отыграл "на ноль" и имел 10 пропущенных мячей. В Ла-Лиге провел 21 встречу. 10 игр отыграл "на ноль" и пропустил 17 мячей.

Фото: Андрей Лунин (instagram.com/lunin_andrey)

Эмилиано Мартинес

Всего игрок "Астон Виллы" сыграл 34 игры в Премьер-лиге, из них - 9 "сухих". За сезон пропустил 48 мячей.

Фото: Эмилиано Мартинес (instagram.com/avfcofficial)

Алиссон Беккер

Игрок "Ливерпуля" в Премьер-лиге сыграл 28 матчей, где пропустил 30 мячей и оставил "сухими" 8 противостояний.

Фото: Алиссон Беккер (instagram.com/liverpoolfc)

Пауло Гассаниго

В Ла-лиге аргентинский вратарь провел 38 встреч. Из них 12 игрок "Жироны" отыграл "на ноль" и пропустил в ворота 46 мячей. Это помогло его команде, за которую выступают украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков, занять третье место в чемпионате и впервые выйти в еврокубки.

Фото: Пауло Гассинга (instagram.com/gironafc)

К сожалению, Андрей Лунин стал единственным украинцем, попавшим в рейтинг лучших игроков Score 90.