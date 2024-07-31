"Легенди": Данилко засвітився у компанії Пугачової (фото)

Андрій Данилко похвалився спільним фото з Аллою Пугачовою. Кадр був зроблений під час проведення музичного фестивалю Лайми Вайкуле у Юрмалі.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram музиканта.

Андрій Данилко показався у компанії Алли Пугачової

На опублікованому у мережі знімку зірки постали з посмішками. Андрій Михайлович позував у звичному для себе вбранні, яке складалося зі спортивної кофти, темних штанів та білих кросівок. Завершили вбрання звична чорна маска на підборідді та кепка.

Російська примадонна постала в аутфіті, який дозволив продемонструвати ноги. Вона обрала короткі чорні шорти, блузу, масивну накидку, об'ємний капелюх, а також туфлі темного кольору.

"На фестивалі Лайми з Аллою", - підписав фото виконавець ролі Вєрки Сердючки.

Андрій Данилко і Алла Пугачова (Фото: instagram.com/v_serduchka)

Реакція мережі

Підписники не пошкодували для виконавців теплих слів:

"Андрій в інтерв'ю "И грянул Грэм" згадував, що у нього немає фото з Аллою. І ось, вони це зробили! Обожнюю їх"

"Душі краса не вміє старіти. Обожнюю!"

"Довгі літа"

"Легенди"

"Геніальні, красиві та щирі. Люблю"

"Андрій і Алла - вау!".

До слова, нещодавно Андрій Данилко висловився про Аллу Пугачову. Він заявив, що це для нього людина, яку він любить, і якій завжди буде вдячний.

"У чому сенсація? Я привітався зі сцени з людиною, яку я люблю. У нас був прекрасний спільний період. Ми знімалися в новорічному мюзиклі "За двома зайцями", гасили пожежу, коли куліса загорілася під час виступу у Пітері. Алла Пугачова - пожежник. Просто загорілася куліса", - казав зірка.

Данилко в образі Сердючки (Фото: instagram.com/v_serduchka)

Чому нещодавно Данилка критикували у мережі

Під час виступу на фестивалі Лайми у Юрмалі виступ Андрія Михайловича сподобався далеко не всім, і це через те, що він говорив російською мовою, а також зі сцени привітав дружину Максима Галкіна та виконав кілька рядків однієї з її пісень.

Дехто з користувачів мережі не зрозумів такого вчинку з боку артиста та висловив своє обурення у коментарях.