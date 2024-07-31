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Російський суд заочно арештував відому українську ведучу: вона відреагувала

Середа 31 липня 2024 17:12
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Російський суд заочно арештував відому українську ведучу: вона відреагувала Наталія Мосейчук (Фото: instagram.com/moseichuk.official)
Автор: Любов Блажко

Московський суд заочно приговорив українську телеведучу Наталію Мосейчук до п'яти років колонії. Таке рішення винесла суддя Басманного суду Євгенія Козлова у справі за "підбурювання ненависті та ворожнечі" по відношенню до росіян. Мосейчук відреагувала на "вирок", який отримала на свою адресу.

Що сказала з цього приводу знаменитість, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Що написала ведуча

У своєму блозі Мосейчук пригадала, як у березні 2022 року після страти дітей в Маріупольському театрі стала закликати дружин і матерів російських льотчиків готувати чорні хустки.

"Переконана, що вони вже відносили жалобу. Бо воєнні злочинці, що скинули бомби на беззахисних українців вже зазнали кари та помсти. Тому цей "вирок і термін" мені - зведення давніх рахунків. Ще з 2014 - самого початку війни. Коли я закликала не віддавати Крим і воювати за свій шмат землі", - написала Наталія.

Зірка українського телебачення підкреслила, що "нікчемні російські суди не мають ніякого впливу у цивілізованому світі". А мета подібних викидів - лише "залякати та показати, що росіяни нібито хочуть добратися до кожного".

"Вони й справді здатні, якщо ми будемо тремтіти та забудемо неодноразове знищення нашої державності, Голодомор, приниження "хохлів", страту нашої інтелігенції, насильну русифікацію, ґвалтування жінок та дітей, вбивства в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, розстріл "Охматдиту", щонічні дронові та ракетні полювання на нас і 10 років війни", - також зазначила Мосейчук.

Наостанок зірка "1+1" підкреслила, що рано чи пізно настане час, коли країна-агресор РФ розпадеться.

Російський суд заочно арештував відому українську ведучу: вона відреагувалаВедуча прокоментувала заочний арешт у Росії (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

Реакція мережі

Підписники та колеги підтримали Мосейчук, а також зауважили, що заочний арешт з боку Росії можна вважати справжнім успіхом:

  • "Рухайтеся далі. Ви сильна жінка"
  • "Це означає, що ви робите все вірно"
  • "Таку новину потрібно святкувати"
  • "На мою думку, це підтвердження того, що ви на правильному шляху"
  • "Пані Наталіє, вітаю вас! Це прямо як медаль".

Російський суд заочно арештував відому українську ведучу: вона відреагувалаНаталія Мосейчук активно висвітлює події війни у своїх соцмережах (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

До слова, Наталія Мосейчук - українська журналістка, ведуча "ТСН". У 2022 році Указом президента отримала Орден княгині Ольги III ступеня.

В минулому неодноразово виступала проти мовного закону, а людей, які порушують мовне питання під час повномасштабної війни, називала "українськими гнидами", через що її критикували у мережі.

У вересні минулого року Мосейчук пропонувала взяти на поруки Коломойського.

Тим часом після виступу в Юрмалі Данилко чесно висловився про Пугачову.

А журналістка Раміна Есхакзай здивувала найдорожчим подарунком від одруженого залицяльника.

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