Російський суд заочно арештував відому українську ведучу: вона відреагувала
Московський суд заочно приговорив українську телеведучу Наталію Мосейчук до п'яти років колонії. Таке рішення винесла суддя Басманного суду Євгенія Козлова у справі за "підбурювання ненависті та ворожнечі" по відношенню до росіян. Мосейчук відреагувала на "вирок", який отримала на свою адресу.
Що сказала з цього приводу знаменитість, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Що написала ведуча
У своєму блозі Мосейчук пригадала, як у березні 2022 року після страти дітей в Маріупольському театрі стала закликати дружин і матерів російських льотчиків готувати чорні хустки.
"Переконана, що вони вже відносили жалобу. Бо воєнні злочинці, що скинули бомби на беззахисних українців вже зазнали кари та помсти. Тому цей "вирок і термін" мені - зведення давніх рахунків. Ще з 2014 - самого початку війни. Коли я закликала не віддавати Крим і воювати за свій шмат землі", - написала Наталія.
Зірка українського телебачення підкреслила, що "нікчемні російські суди не мають ніякого впливу у цивілізованому світі". А мета подібних викидів - лише "залякати та показати, що росіяни нібито хочуть добратися до кожного".
"Вони й справді здатні, якщо ми будемо тремтіти та забудемо неодноразове знищення нашої державності, Голодомор, приниження "хохлів", страту нашої інтелігенції, насильну русифікацію, ґвалтування жінок та дітей, вбивства в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, розстріл "Охматдиту", щонічні дронові та ракетні полювання на нас і 10 років війни", - також зазначила Мосейчук.
Наостанок зірка "1+1" підкреслила, що рано чи пізно настане час, коли країна-агресор РФ розпадеться.
Ведуча прокоментувала заочний арешт у Росії (Фото: instagram.com/moseichuk.official)
Реакція мережі
Підписники та колеги підтримали Мосейчук, а також зауважили, що заочний арешт з боку Росії можна вважати справжнім успіхом:
- "Рухайтеся далі. Ви сильна жінка"
- "Це означає, що ви робите все вірно"
- "Таку новину потрібно святкувати"
- "На мою думку, це підтвердження того, що ви на правильному шляху"
- "Пані Наталіє, вітаю вас! Це прямо як медаль".
Наталія Мосейчук активно висвітлює події війни у своїх соцмережах (Фото: instagram.com/moseichuk.official)
До слова, Наталія Мосейчук - українська журналістка, ведуча "ТСН". У 2022 році Указом президента отримала Орден княгині Ольги III ступеня.
В минулому неодноразово виступала проти мовного закону, а людей, які порушують мовне питання під час повномасштабної війни, називала "українськими гнидами", через що її критикували у мережі.
У вересні минулого року Мосейчук пропонувала взяти на поруки Коломойського.
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