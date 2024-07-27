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Вєрка Сердючка в Юрмалі. Як Данилко вітався з Пугачовою та чому не всі від цього в захваті

Субота 27 липня 2024 19:01
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Вєрка Сердючка в Юрмалі. Як Данилко вітався з Пугачовою та чому не всі від цього в захваті Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вже з'явився на сцені музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2024. І там артист не тільки виконав свої хіти.

Як Сердючка віталася зі сцени з Аллою Пугачовою та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що зробив Данилко

Так, артист вийшов на сцену зі своїм балетом. Звісно, з ним була і його "екранна мама" Інна Белоконь. Усі вони вийшли до глядачів у футболках з патріотичними написами. Данилко був усміхненим та веселим.

Вєрка Сердючка в Юрмалі. Як Данилко вітався з Пугачовою та чому не всі від цього в захватіДанилко в Юрмалі (скріншот)

Коли ж артист побачив, шо у концертній залі "Дзинтарі" серед глядачів є Пугачова - він публічно до неї звернувся. Спочатку він перепитав, чи передали співачці квіти. Потім Данилко проспівав декілька рядків з пісні Пугачової.

Вєрка Сердючка в Юрмалі. Як Данилко вітався з Пугачовою та чому не всі від цього в захваті

Реакція Пугачової на Данилка (скріншот)

Усе це відбувалося під оплески присутніх. Також під час прямою трансляції було показано й саму Пугачову. Вона посміхалася та сміялася з жартів Сердючки.

До слова, раніше актор серіалу "Танька і Володька" чесно відповів, які в нього стосунки з "екранною дружиною".

Окрім цього, ми розповідали, що виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом.

Під час створення матеріалу було використано джерела: допис в X (Twitter) користувача з ніком "chornobryvci", коментарі в X та TikTok.

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Алла Пугачова Андрій Данилко Вєрка Сердючка Зірки шоу-бізнесу
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