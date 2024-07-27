Вєрка Сердючка в Юрмалі. Як Данилко вітався з Пугачовою та чому не всі від цього в захваті
Співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вже з'явився на сцені музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2024. І там артист не тільки виконав свої хіти.
Як Сердючка віталася зі сцени з Аллою Пугачовою та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Що зробив Данилко
Так, артист вийшов на сцену зі своїм балетом. Звісно, з ним була і його "екранна мама" Інна Белоконь. Усі вони вийшли до глядачів у футболках з патріотичними написами. Данилко був усміхненим та веселим.
Данилко в Юрмалі (скріншот)
Коли ж артист побачив, шо у концертній залі "Дзинтарі" серед глядачів є Пугачова - він публічно до неї звернувся. Спочатку він перепитав, чи передали співачці квіти. Потім Данилко проспівав декілька рядків з пісні Пугачової.
Реакція Пугачової на Данилка (скріншот)
Усе це відбувалося під оплески присутніх. Також під час прямою трансляції було показано й саму Пугачову. Вона посміхалася та сміялася з жартів Сердючки.
тим часом сердючка доїхала до юрмали і заспівала для пугачової
До слова, раніше актор серіалу "Танька і Володька" чесно відповів, які в нього стосунки з "екранною дружиною".
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