ua en ru
Ср, 31 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Раміна здивувала найдорожчим подарунком від одруженого залицяльника

Середа 31 липня 2024 16:20
UA EN RU
Раміна здивувала найдорожчим подарунком від одруженого залицяльника Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська журналістка Раміна Есхакзай розповіла про залицяльника-багатія, від якого колись отримала в подарунок авто.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-проєкту блогерки "30+".

Деталі

Зі слів Раміни, у неї були стосунки з чоловіком, який до неї завжди дарував всім автівки.

"У мене була моя перша машина, я тоді знімалася в рекламі, масовці і хотіла заможного життя. У нас з тим чоловіком нічого не було, просто був момент симпатії. Я сказала, що хочу нову машину, а він запитав яку. Я сказала, що “давай я продам свою машину, ти докладеш гроші”. І він мені подарував авто", - пригадала знаменитість.

Раміна здивувала найдорожчим подарунком від одруженого залицяльника

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Чоловік також дарував їй сережки і постійно пропонував їй гроші. Однак журналістка соромилася брати їх.

Пізніше з’ясувалося, що залицяльник Раміни одружений.

"В результаті я дізналася, що він мене обманював і був одружений. Для мільйонера просто подарувати автівку, це теж саме, що нам з друзями подарувати один одному футболку. І для цього не завжди треба з ним спати", - зазначила зірка.

Раніше Раміна вперше зізналась, хто став ініціатором їхнього з нареченим розриву.

Також вона вщент рознесла блогера Волошина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Блогерка Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу
Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу