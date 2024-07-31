ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Легенды": Данилко засветился в компании Пугачевой (фото)

Среда 31 июля 2024 23:02
UA EN RU
"Легенды": Данилко засветился в компании Пугачевой (фото) Андрей Данилко (Фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Любовь Блажко

Андрей Данилко похвастался совместным фото с Аллой Пугачевой. Кадр был сделан во время проведения музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.

Андрей Данилко показался в компании Аллы Пугачевой

На опубликованном в сети снимке звезды предстали с улыбками. Андрей Михайлович позировал в привычном для себя наряде, состоявшем из спортивной кофты, темных брюк и белых кроссовок. Завершили наряд привычная черная маска на подбородке и кепка.

Российская примадонна предстала в аутфите, позволившем продемонстрировать ноги. Она выбрала короткие черные шорты, блузу, массивную накидку, объемную шляпу, а также туфли темного цвета.

"На фестивале Лаймы с Аллой", - подписал фото исполнитель роли Верки Сердючки.

&quot;Легенды&quot;: Данилко засветился в компании Пугачевой (фото)Андрей Данилко и Алла Пугачева (Фото: instagram.com/v_serduchka)

Реакция сети

Подписчики не пожалели теплых слов для исполнителей:

  • "Андрей в интервью "И грянул Грэм" вспоминал, что у него нет фото с Аллой. И вот, они это сделали! Обожаю их"
  • "Души красота не умеет стареть. Обожаю!"
  • "Долгих лет"
  • "Легенды"
  • "Гениальные, красивые и искренние. Люблю"
  • "Андрей и Алла - вау!".

К слову, недавно Андрей Данилко высказался об Алле Пугачевой. Он заявил, что это для него человек, которого он любит и которому всегда будет благодарен.

"В чем сенсация? Я поздоровался со сцены с человеком, которого я люблю. У нас был прекрасный совместный период. Мы снимались в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами", тушили пожар, когда кулиса загорелась во время выступления в Питере. Просто загорелась кулиса", - говорил звезда.

&quot;Легенды&quot;: Данилко засветился в компании Пугачевой (фото)Данилко в образе Сердючки (Фото: instagram.com/v_serduchka)

Почему недавно Данилко критиковали в сети

Во время выступления на фестивале Лаймы в Юрмале выступление Андрея Михайловича понравилось далеко не всем, и это по той причине, что он говорил на русском языке, а также со сцены поприветствовал жену Максима Галкина и исполнил несколько строк одной из ее песен.

Некоторые пользователи сети не поняли такого поступка со стороны артиста и выразили свое возмущение в комментариях.

Мы писали, что российский суд заочно арестовал известную украинскую ведущую.

Также недавно Рамина удивила самым дорогим подарком от женатого поклонника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алла Пугачева Андрей Данилко Верка Сердючка Звезды шоу-бизнеса
NEWS
О втором саммите мира, ударах по РФ и не только: главное из интервью Зеленского французским СМИ
О втором саммите мира, ударах по РФ и не только: главное из интервью Зеленского французским СМИ