Після виступу в Юрмалі Данилко чесно висловився про Пугачову: "Людина, яку я люблю"

Нещодавно Андрій Данилко у ролі Вєрки Сердючки виступив у Юрмалі, звідки зі сцени привітався з Аллою Пугачовою. Такий жест у мережі сподобався далеко не всім . Тим не менше, артист висловив свою думку про російську виконавицю, пригадавши період їхньої спільної роботи.

Що сказав музикант, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю для YouTube -каналу "И грянул Грэм".

Що сказав Данилко

Андрій Михайлович зауважив, що не бачить у своєму вчинку ніякої "сенсації", адже просто виявив знак уваги до людини, яку любить і поважає.

"У чому сенсація? Я привітався зі сцени з людиною, яку я люблю. У нас був прекрасний спільний період. Ми знімалися в новорічному мюзиклі "За двома зайцями", гасили пожежу, коли куліса загорілася під час виступу у Пітері. Алла Пугачова - пожежник. Просто загорілася куліса", - розповів він.

"Якось я зайшов до неї у гримерку і кажу: "Може кави?". Вона каже: "Так, давай". Я побіг шукати каву, нікого немає, заходжу і кажу, що кави немає. А вона мені: "Заспокойся, я вже зробила". Ми попили каву, провели цей "Грамофон", пожежу погасили. Я завжди ставився до неї з людяністю. Тому яка тут може сенсація бути?" - також пригадав зірка один із випадків.

Данилко висловився про Пугачову (скриншот)

Окрім того, виконавець ролі Вєрки Сердючки підкреслив, що підтримка Пугачової і Галкіна України є дуже важливою, оскільки це стало справжнім ударом по "путінській Росії", за його словами.

Також знаменитість пригадав, як Алла Борисівна підтримала його після "Євробачення-2007". Нагадаємо, там виконавець виступав з піснею "Lasha Tumbai", і його захейтили росіяни, бо розчули у рядках слова "Russia Goodbye", хоча насправді такого там не було.

"Вона сильна. З однієї сторони дивишся і думаєш: "Ви ж прекрасно жили, могли б промовчати, сиділи б собі у замку". Але ні. Я ж по собі суджу. В той момент навіть, після "Євробачення-2007"… Кому я був потрібен? Мене облили брудом. Я її не просив, але вона ходила по кабінетам і просила, і щось за мене казала," - каже Данилко.

"Вона - впливова людина. А потім через кілька днів Алла Борисівна запрошує мене до себе на виступ. Ми виходимо, а вони, ось ця вся гоп-компанія, вони мене приймали з переляком. Я сидів за столом і розмовляв з ними через плече", - також зауважує він.

Алла Пугачова і Максим Галкін (Фото: instagram.com/alla_orfey)

Відомий українець додав, що вдячний російській співачці за підтримку, а тому залишатиметься на її боці, щоб там не казали інші.

"Щоб там не казали, я на її стороні. І її підтримка України - це такий удар по путінській Росії, її позиція. Вони заспокоїтись не можуть", - заявив зірка.