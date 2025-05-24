Лампа в спальні може зіпсувати ваш сон: як обрати бюджетну та ефективну

Освітлення - один із найпотужніших факторів, який регулює наш сон. Воно може як допомогти заснути, так і повністю зруйнувати нічний відпочинок.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла сомнологиня Дар'я Пилипенко.

Синє світло - головний ворог вечірнього відпочинку

"Найбільше ми можемо нашкодити собі саме світлом. Синє, фіолетове, біле - це короткохвильове освітлення, яке мозок сприймає як сигнал до пробудження", - пояснює фахівчиня.

У людському мозку є "вбудований годинник" - супрахіазматичне ядро, яке реагує на світловий спектр. Саме тому перегляд гаджетів перед сном активізує мозкову діяльність і порушує засинання.

"Дивитись у телефон, скролити стрічку, читати новини - це підвищує збудження нервової системи, порушує ритм сну, а в деяких випадках навіть провокує кошмари", - каже Пилипенко.

Чому лампа в спальні має значення

Більшість сучасних ламп мають білий спектр, навіть під абажурами з теплим відтінком. Найкращим варіантом для вечора досі залишаються звичайні лампи розжарювання.

"У 90-х роках вони ще висіли в кожній квартирі. Такі лампи справді підходять для вечірнього освітлення, вони дають тепле, заспокійливе світло, яке не впливає на циркадні ритми", - зазначає сомнологиня.

Як заспокоїти мозок перед сном

Щоб заснути легше, варто створити повторювану послідовність дій перед сном - ритуал. Це може бути вимкнення світла, провітрювання кімнати, тепла ванна, запис планів на завтра або прослуховування спокійної музики.

"Наш мозок - асоціативний прилад. Якщо щовечора ви вдягаєте піжаму й пишете список справ на завтра, мозок починає це сприймати як сигнал: наближається сон. Це значно полегшує засинання", - пояснює Пилипенко.

Чому не варто орієнтуватися на захід сонця

У мережі часто радять спостерігати за заходом сонця, щоб підготувати мозок до сну. Однак сомнологиня ставиться до цього критично.

"Цей метод навряд чи ефективний у наших широтах. Ми не біля екватора, де день і ніч порівну. Узимку захід сонця о 16:00, влітку - після 21:00. До того ж похмура погода просто "з'їдає" цей візуальний ефект. Куди ефективніше - це стабільний режим сну і правильне світлове середовище", - пояснює вона.

Крім того, одного разу науковцям вдалося поспостерігати за поведінкою первісних племен після заходу сонця. З'ясувалося, що вони не сплять по вісім годин і не лягають спати із заходом сонця, оскільки ще виконують певні справи.