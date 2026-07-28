США в ООН зробили заяву щодо переговорів між Україною та РФ

США в ООН закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Україною та РФ для досягнення довгострокового миру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив представник США Ден Негреа під час засідання Радбезу ООН.

За словами американського дипломата, весь світ продовжує платити високу ціну за війну. Він наголосив, що численних жертв можна було б уникнути, якби Москва відгукнулася на заклики до завершення конфлікту.

"Пролито занадто багато крові. Світ платить високу ціну через цю війну. Вона має закінчитися. США знову закликають до негайного припинення вогню, а також до того, щоб Росія й Україна сумлінно домовилися про довгострокове врегулювання цього конфлікту", - зазначив Негреа.

Представник США підкреслив, що Вашингтон готовий відігравати активну роль у дипломатичному врегулюванні та сприяти діалогу між Києвом і Москвою.

"США готові відігравати конструктивну роль у досягненні цього результату та сприяти переговорам між Москвою й Києвом. Наша відданість миру в Україні непохитна", - додав дипломат.

Нагадаємо, напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва нібито "ніколи не відмовлялася" від обговорення "пропозицій та ідей" щодо завершення війни проти України й зараз також готова до такого діалогу.

Водночас вона наголосила, що Сполучені Штати мають "внести ясність" у питання анкориджських домовленостей, перш ніж пропонувати нові ініціативи.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що в серпні 2025 року президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін обговорювали російські пропозиції щодо врегулювання війни в Україні.

За словами Рубіо, саме українська сторона відмовилася від підходу, який просувала Москва.