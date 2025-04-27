Прощай, стрес і безсоння: техніка, яка допомагає розслабитися за 5 хвилин

Як подолати стрес та апатію - це дуже поширене запитання та проблема. Існує проста техніка, яка допоможе ефективно подолати ці тривожні стани.

Яка вправа допоможе подолати стрес?

Зазвичай ми дихаємо, не звертаючи уваги на те, який тип дихання ми використовуємо і як ми це робимо.

Насправді ми навіть не запитуємо себе, чи робимо ми це правильно. Але знання того, як максимально використати потенціал дихання, може багато зробити для нашого здоров’я.

Техніка дихання морських піхотинців

Тактичне дихання, також відоме як техніка дихання 4-7-8, є практикою, яку використовують морські котики. Це головні сили спеціальних операцій ВМС США. Вони спеціалізуються на десантних операціях, інфільтрації, операціях командос і прямих діях в середовищах, які звичайні сили не можуть впоратися.

Враховуючи рівень стресу та вимоги їхньої роботи, володіти дихальними техніками, які допомагають їм знайти мир і спокій у такі моменти, є важливим. І якщо це спрацює для цих солдатів, це також може спрацювати для тих із нас, у кого робота або вимоги до роботи рівні або менші. Насправді ця техніка навіть допомагає їм спати посеред місії. Вона також має певний патерн дихання, який зосереджується на вдиху та видиху.

Техніку дихання відносно просто включити у свій режим сну. Важливо крок за кроком слідувати інструкціям, щоб помітити, як ваше тіло починає заспокоюватися і розслаблятися Почніть з вдиху. Головне - глибоко вдихнути через ніс протягом чотирьох секунд. Ви повинні відчути, як повітря наповнює легені, а грудна клітка роздувається. Коли ви закінчите чотири секунди вдиху, почніть фазу утримання. У цій фазі слід затримати дихання на 7 секунд. Постарайтеся досягти цієї цифри, якщо вам потрібно використовувати секундомір, використовуйте його, щоб вкластися в встановлений час.

Після семисекундної затримки повітря ви повинні випустити його. Це робиться за допомогою процесу видиху. Щоб зробити це правильно, необхідно протягом восьми секунд повільно видихати повітря через рот. Але це не зупиняється на цьому.

Видихаючи, ви повинні видавати тихий, але чутний звук. Виконайте ці кроки кілька разів, приблизно досягнувши 5 хвилин, якщо ви хочете досягти повної переваги розслаблення та концентрації, які ви шукаєте. Після цього ви дуже швидко розслабитеся та заснете.