Жінка відкрила нетрадиційний метод уникнення безсоння, який не покладається на снодійне чи новітні технології. Мова йде про давньоєгипетського ритуалу сну, який дозволяє спати всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Деталі методу

42-річна Анджела Мортон із Ланкаширу розповіла, що роками вона страждала від безсоння. Вона знайшла стародавню техніку під час вивчення історичних ритуалів сну в інтернеті.

Цей давній метод, який називають давньоєгипетським трюком зі сном, передбачає загортання ніг у прохолодну вологу лляну тканину, просочену ефірними оліями, такими як блакитний лотос або сандалове дерево. Вважається, що ця практика знижує температуру тіла і сприяє стану спокою.

Каїрський лікар Набіл Харун розповів, що є гиптяни знали, що зниження температури тіла допомагає організму перейти в режим сну природним шляхом. Охолоджуючи ноги та оточуючи себе заспокійливими ароматами, тіло заспокоюється та поринає у сон.

"Поєднання прохолоди та запаху стимулює парасимпатичну нервову систему, що допомагає викликати глибоке розслаблення", - додав він.

Анжела відкрила для себе вечірню рутину, яка змінила її життя: вона почала загортати ноги в холодну, вологу білизну з ефірними оліями перед сном. На її подив, ця проста техніка значно покращила якість її сну.

"Я справді спала всю ніч", - розповіла Анджела, додавши, що це було "вперше за довгий час".

Два продукти, які сприяють швидкому засинанню

Тепле молоко

Цей напій містить мелатонін і триптофан, які природним чином викликають розслаблення.

Вживання теплого молока перед сном є давнім засобом для поліпшення сну.

Фісташки

Ці горіхи багаті мелатоніном, магнієм і корисними жирами, які сприяють розслабленню м’язів і міцнішому сну.

З’їдання невеликої порції фісташок може бути корисним.