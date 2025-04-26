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Жінка вперше за багато років спала всю ніч за допомогою стародавнього методу: деталі

Субота 26 квітня 2025 16:25
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Жінка вперше за багато років спала всю ніч за допомогою стародавнього методу: деталі Названо стародавній метод, який допоможе позбутися безсоння (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінка відкрила нетрадиційний метод уникнення безсоння, який не покладається на снодійне чи новітні технології. Мова йде про давньоєгипетського ритуалу сну, який дозволяє спати всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Деталі методу

42-річна Анджела Мортон із Ланкаширу розповіла, що роками вона страждала від безсоння. Вона знайшла стародавню техніку під час вивчення історичних ритуалів сну в інтернеті.

Цей давній метод, який називають давньоєгипетським трюком зі сном, передбачає загортання ніг у прохолодну вологу лляну тканину, просочену ефірними оліями, такими як блакитний лотос або сандалове дерево. Вважається, що ця практика знижує температуру тіла і сприяє стану спокою.

Каїрський лікар Набіл Харун розповів, що єгиптяни знали, що зниження температури тіла допомагає організму перейти в режим сну природним шляхом. Охолоджуючи ноги та оточуючи себе заспокійливими ароматами, тіло заспокоюється та поринає у сон.

"Поєднання прохолоди та запаху стимулює парасимпатичну нервову систему, що допомагає викликати глибоке розслаблення", - додав він.

Анжела відкрила для себе вечірню рутину, яка змінила її життя: вона почала загортати ноги в холодну, вологу білизну з ефірними оліями перед сном. На її подив, ця проста техніка значно покращила якість її сну.

"Я справді спала всю ніч", - розповіла Анджела, додавши, що це було "вперше за довгий час".

Два продукти, які сприяють швидкому засинанню

Тепле молоко

Цей напій містить мелатонін і триптофан, які природним чином викликають розслаблення.

Вживання теплого молока перед сном є давнім засобом для поліпшення сну.

Фісташки

Ці горіхи багаті мелатоніном, магнієм і корисними жирами, які сприяють розслабленню м’язів і міцнішому сну.

З’їдання невеликої порції фісташок може бути корисним.

Мелатонін - це природний гормон сну вашого тіла. Він допомагає заснути, покращує швидкий сон і підтримує циркадний ритм.

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