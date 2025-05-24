Лампа в спальне может испортить ваш сон: как выбрать бюджетную и эффективную

Освещение - один из самых мощных факторов, который регулирует наш сон. Оно может как помочь заснуть, так и полностью разрушить ночной отдых.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.

Синий свет - главный враг вечернего отдыха

"Больше всего мы можем навредить себе именно светом. Синее, фиолетовое, белое - это коротковолновое освещение, которое мозг воспринимает как сигнал к пробуждению", - объясняет специалист.

В человеческом мозге есть "встроенные часы" - супрахиазматическое ядро, которое реагирует на световой спектр. Именно поэтому просмотр гаджетов перед сном активизирует мозговую деятельность и нарушает засыпание.

"Смотреть в телефон, скролить ленту, читать новости - это повышает возбуждение нервной системы, нарушает ритм сна, а в некоторых случаях даже провоцирует кошмары", - говорит Пилипенко.

Почему лампа в спальне имеет значение

Большинство современных ламп имеют белый спектр, даже под абажурами с теплым оттенком. Лучшим вариантом для вечера до сих пор остаются обычные лампы накаливания.

"В 90-х годах они еще висели в каждой квартире. Такие лампы действительно подходят для вечернего освещения, они дают теплый, успокаивающий свет, который не влияет на циркадные ритмы", - отмечает сомнолог.

Как успокоить мозг перед сном

Чтобы заснуть легче, стоит создать повторяющуюся последовательность действий перед сном - ритуал. Это может быть выключение света, проветривание комнаты, теплая ванна, запись планов на завтра или прослушивание спокойной музыки.

"Наш мозг - ассоциативный прибор. Если каждый вечер вы надеваете пижаму и пишете список дел на завтра, мозг начинает это воспринимать как сигнал: приближается сон. Это значительно облегчает засыпание", - объясняет Пилипенко.

Почему не стоит ориентироваться на закат солнца

В сети часто советуют наблюдать за закатом солнца, чтобы подготовить мозг ко сну. Однако сомнолог относится к этому критически.

"Этот метод вряд ли эффективен в наших широтах. Мы не возле экватора, где день и ночь поровну. Зимой закат в 16:00, летом - после 21:00. К тому же пасмурная погода просто "съедает" этот визуальный эффект. Куда эффективнее - это стабильный режим сна и правильная световая среда", - объясняет она.

Кроме того, однажды ученым удалось понаблюдать за поведением первобытных племен после захода солнца. Выяснилось, что они не спят по восемь часов и не ложатся спать с заходом солнца, поскольку еще выполняют определенные дела.