Залишаєте телефон на зарядці поруч із ліжком? Ось чому це небезпечно

Багато хто з нас кладе смартфон поруч із собою перед сном - на тумбочку або взагалі під подушку. Однак така звичка може бути не тільки шкідливою, а й небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Royal Examiner .

Зарядка поруч із ліжком може закінчитися пожежею

Зарядка телефону поблизу ліжка здатна становити серйозну загрозу. Особливо небезпечно залишати гаджет на ліжку або, що ще гірше, під ковдрою.

Під час заряджання акумулятор нагрівається, і якщо пристрій накрито тканиною, тепло не розсіюється. Це може призвести до перегріву, пошкодження акумулятора або навіть загоряння. У гірших випадках - до опіків або пожежі в спальні.

Що робити: заряджайте телефон тільки на рівній, відкритій поверхні, подалі від тканин і легкозаймистих матеріалів. У жодному разі не кладіть його під подушку або під ковдру.

Слідкуйте за станом зарядного кабелю

Пошкоджені та пошарпані кабелі - ще одне джерело ризику. Вони можуть іскрити, перегріватися і навіть викликати коротке замикання. Якщо на дроті видно тріщини, злами або оголені жили - відразу замініть його. Вартість нового кабелю в рази менша, ніж потенційний збиток від загоряння.

Здутий акумулятор

Якщо ви помітили, що екран телефону почав відходити від корпусу або між деталями пристрою з'явилися зазори - це може бути ознакою здуття акумулятора. Фахівці попереджають: такі телефони небезпечні. Їх не можна заряджати або продовжувати використовувати. Пристрій слід покласти на негорючу поверхню та звернутися до сервісного центру.

Як зарядити телефон безпечно