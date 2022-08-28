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В Кишиневе россиян не пустили в клуб: фанатка "русского мира" устроила истерику (видео)

Коллаж РБК-Украина: россиян не захотели пускать в клуб Кишинева
Автор: Владимир Костырин

В столице Молдовы Кишиневе группу россиян не пустили в ночной клуб на территории крупного торгового комплекса "Атриум". Возмущенная таким отказом гражданка страны-агрессора хамила другим посетителям и секьюрити, суля заведению неприятности.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Боже, яке кончене".

На кадрах видно, как россиянка, которая в сети активно поддерживает войну РФ против Украины, записывала для своих подписчиков "репортаж", как поход в модный клуб Кишинева окончился для нее с компанией полным фиаско.

"В Кишиневе пришла в клуб "Атриум" - не пускают. Сказала, что я русская. Вот так вот", - сетует гражданка РФ родом из Мурманска, но проживающая в столице Молдовы.

Когда одна из женщин рядом спокойным голосом попросила ее не снимать, фанатка "русского мира" вдруг взъелась: "А ты не смейся тогда своим идиотским смехом!"

Далее горе-посетительница стала призывать своих спутников к отступлению. Некоего Артема, который спорил с охранником заведения, она просила поскорее уйти, так как их все равно не пустят.

"Пойдем в другой клуб... Артем, пошли отсюда... Нас не пустят!.. Завтра им пи**ец будет... Русофобы греб**ные, придурки!" - грубо ругалась россиянка, уходя.

Предупреждаем - на ролике звучит нецензурная брань!

Видео: россиян не пустили в клуб в Кишиневе

Но просто ретироваться российская тиктокерша не пожелала, и устроила на улице Кишинева истерику.

"Просто не пускают, потому что я русская! Вау! Класс! Кишинев! В Кишиневе русских не пускают! Вы прикиньте..." - восклицала она

Напомним, что страны Европы в ответ на полномасштабную военную агрессию РФ против Украины стали отказывать россиянам во въезде. Ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

Также перед этим мы показывали видео, как ведут себя россияне в Европе при виде украинцев.

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Российская ФедерацияМолдоваКишинев