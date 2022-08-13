В Финляндии нашли способ сокращения выдачи виз россиянам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто в комментарии телеканалу MTV3 .

По его словам, в Финляндии уже определились, как именно ограничат выдачу виз россиянам.

"На практике это (ограничения - ред.) будет означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям", - рассказал Хаависто.

Он объяснил, что нововведения позволят существенно замедлить выдачу виз гражданам РФ и они являются реализуемыми на национальном уровне законодательства.