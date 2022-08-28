У Кишиневі росіян не пустили в клуб: фанатка "русского мира" влаштувала істерику (відео)

На кадрах видно, як росіянка, яка в мережі активно підтримує війну РФ проти України, записувала для своїх підписників "репортаж", як похід у модний клуб Кишинева закінчився для неї з компанією повним фіаско.

"У Кишиневі прийшла в клуб "Атріум" - не пускають. Сказала, що я росіянка. Ось так от", - нарікає громадянка РФ родом з Мурманська, але проживає в столиці Молдови.

Коли одна з жінок поруч спокійним голосом попросила її не знімати, фанатка "русского мира" раптом з'їлася: "А ти не смійся тоді своїм ідіотським сміхом!"

Далі горе-відвідувачка стала закликати своїх супутників до відступу. Якогось Артема, який сперечався з охоронцем закладу, вона просила скоріше піти, оскільки їх все одно не пустять.

"Підемо в інший клуб... Артем, пішли звідси... Нас не пустять!.. Завтра їм п**дець буде... Русофоби грьо**ні, придурки!" - грубо лаялася росіянка, йдучи.

Попереджаємо - на ролику звучить нецензурна лайка!

Відео: росіян не пустили в клуб в Кишиневі

Але просто ретируватися російська тіктокерша не побажала, і влаштувала на вулиці Кишинева істерку.

"Просто не пускають, тому що я росіянка! Вау! Класно! Кишинів! У Кишиневі росіян не пускають! Ви прикиньте..." - бідкалася вона.