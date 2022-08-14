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Польша работает над механизмом отказа россиянам в визах, - МИД

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Варшава, Воскресенье 14 августа 2022 14:04
Польша работает над механизмом отказа россиянам в визах, - МИД Фото: Польша работает над механизмом отказа россиянам в визах (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше уже работают над концепцией отказа россиянам в выдаче виз. Ожидать решения по этому вопросу можно уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Петра Вавжика, которого цитирует Рolskie Radio.

По его словам, Польша выступает за продление санкций ЕС, особенно по приостановлению действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ. При этом он подчеркнул, что не все страны Евросоюза на это согласны.

"Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановлению действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением", - пояснил Вавжик.

Заместитель главы польского МИД отметил, что дипломатия страны уже несколько недель ведет переговоры на эту тему с некоторыми государствами-членами и подчеркнул, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели", - предполагает Вавжик.

В свою очередь он напомнил, Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. Сейчас их получают только россияне, которые из-за работы вынуждены пересекать польско-российскую границу, в т. ч. водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить въезд для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это может помешать Российской Федерации "присоединить" украинские территории.

Добавим, сегодня стало известно, что в Латвии могут аннулировать визы россиянам, которые поддерживают войну в Украине.

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