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Чехия предложит ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в августе

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Прага, Пятница 12 августа 2022 16:11
Чехия предложит ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в августе Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Чехия, председательствующая в Совете Европейского союза, предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inquirer.

"Полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной очень эффективной санкцией", - сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что предложит эту идею на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

"В условиях российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", - добавил Липавский.


Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

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