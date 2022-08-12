Чехия предложит ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в августе

Чехия, председательствующая в Совете Европейского союза, предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inquirer .

"Полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной очень эффективной санкцией", - сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что предложит эту идею на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

"В условиях российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", - добавил Липавский.



