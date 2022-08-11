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Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами

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Четверг 11 августа 2022 13:54
Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Кроме того, Эстония отменит запрет на въезд в ЕС российских граждан с видом на жительство, выданным российскими властями.

"Эта санкция означает, что визы останутся действительными, но к обладателям виз будут применены санкции за въезд в Эстонию. Им не будет разрешен въезд в Эстонию", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, в случае исключения в Эстонию смогут въехать:

  • сотрудники посольства России и члены их семей,
  • лица, непосредственно занимающиеся перевозкой грузов и пассажиров,
  • лица, пользующиеся правом свободного передвижения в соответствии с законодательством ЕС или въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным причинам,
  • для посещающих родственника или супруга, проживающего в Эстонии или имеющего долгосрочный вид на жительство в Эстонии или гражданина Эстонии, или имеющие общих с приглашающим лицом детей.

Это решение не касается россиян на основании шенгенских виз, выданных третьими странами ЕС.

"Мы договорились, что Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел к следующей неделе подготовят свои возможные предложения о том, как закрыть границу Эстонии для граждан РФ, имеющих не выданные Эстонией шенгенские визы", - сказал Рейнсалу.

Запрет на въезд в Эстонию будет введен через неделю.

Напомним, в Эстонии и Чехии призвали остановить выдавать визы россиянам.

Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза.

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