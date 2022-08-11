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"Шаг, чтобы остановить агрессию": Латвия поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам

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Рига, Четверг 11 августа 2022 00:34
"Шаг, чтобы остановить агрессию": Латвия поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам Фото: Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Артур Родивилов

Латвия поддержала запрет на выдачу виз в ЕС российским гражданам. Ограничения на въезд станет еще одним шагом, чтобы остановить агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в Twitter.

Он отметил, что решение о запрете заставит почувствовать санкции широкому кругу россиян.

"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - это не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию. Один шаг к тому, чтобы остановить Россию, это то, что широкая публика ощутит на себе последствия санкций", - заявил министр.

Напомним, что ранее в Эстонии и Чехии призвали остановить выдавать визы россиянам.

Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза.

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