"Кілька разів намагався": відомий ведучий розповів про походи до ТЦК

"В мене не вийшло"

Блогер розповів, що вже декілька разів намагався оновити свої дані. Дьомін навів у приклад Анатолія Анатоліча, який вже неодноразово розповідав про "пригоди" у ТЦК.

"Я кілька разів намагався оновити дані. В мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по 3-4 години", - пояснив журналіст.

"Ви бачите, як Анатолій Анатоліч ходить? У нього троє дітей, йому просто треба ці всі результати, а він цього теж не може зробити. Тому я чекаю, але я готовий, це закон", - додав він.

Чи готовий Дьомін піти на фронт (фото: instagram.com/slavademin_official)

Чи боїться Дьомін мобілізації

Ведучий не став приховувати, що йому страшно. Але насправді, зазначив він, думки про це викликають такі емоції не лише у нього.

"А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене", - заявив Дьомін.

Що артисти-чоловіки говорять про мобілізацію

Нещодавно стало відомо, що Монатіка зупинили ТЦК у центрі Києва. Згодом артист заявив, що у нього просто перевірили документи. Також про мобілізацію висловлювався Дмитро Коляденко. Він казав, що вже скоро оновить дані і зовсім цього не боїться.

А днями ми розповідали, що до ТЦК викликали 66-річного Павла Зіброва. Зі слів артиста, він туди сходив з оркестром.