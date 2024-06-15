"Кілька разів намагався": відомий ведучий розповів про походи до ТЦК

Блогер Слава Дьомін розповів, чи оновив він дані у ТЦК. Як виявилося, він туди вже ходив, але поки що нічого не вийшло.
В інтерв'ю РБК-Україна Дьомін зізнався, чи боїться він мобілізації та що буде робити, якщо доведеться відправитися на фронт.
Блогер розповів, що вже декілька разів намагався оновити свої дані. Дьомін навів у приклад Анатолія Анатоліча, який вже неодноразово розповідав про "пригоди" у ТЦК.
"Я кілька разів намагався оновити дані. В мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по 3-4 години", - пояснив журналіст.
"Ви бачите, як Анатолій Анатоліч ходить? У нього троє дітей, йому просто треба ці всі результати, а він цього теж не може зробити. Тому я чекаю, але я готовий, це закон", - додав він.
Ведучий не став приховувати, що йому страшно. Але насправді, зазначив він, думки про це викликають такі емоції не лише у нього.
"А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене", - заявив Дьомін.
Нещодавно стало відомо, що Монатіка зупинили ТЦК у центрі Києва. Згодом артист заявив, що у нього просто перевірили документи. Також про мобілізацію висловлювався Дмитро Коляденко. Він казав, що вже скоро оновить дані і зовсім цього не боїться.
А днями ми розповідали, що до ТЦК викликали 66-річного Павла Зіброва. Зі слів артиста, він туди сходив з оркестром.
Нагадаємо, раніше Дьомін зізнався, навіщо взяв інтерв'ю у Субботи та Алхім.
Окрім цього, днями стало відомо, що Кейт Міддлтон перервала мовчання та розповіла про свій стан.