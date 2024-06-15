Дьомін зізнався, навіщо взяв інтерв'ю у Субботи та Алхім: "Це не державна зрада"

Ведучий Слава Дьомін, який нещодавно брав інтерв'ю у "психолога" Спартака Субботи та блогерки Анни Алхім, відповів, чому він це зробив.

В інтерв'ю РБК-Україна журналіст відповів на закиди про те, що своїми діями нібито "тягнув" в інфопростір скандальних осіб з неідеальною репутацією.

"Це не зрада"

За словами Дьоміна, нині важко визначити, де та сама "градація нормальності та хейту". Він навів у приклад інтерв'ю з Алхім, під яким половина коментарів була негативною, а інша ж - нейтральною або позитивною.

"Щодо того, що кажуть, що я тягну таких персонажів. Я вважаю, що я не порушую жодного закону, який є в Кримінальному кодексі України. Який є в принципі в законодавстві. Це не державна зрада, брати інтерв'ю у громадянина України", - заявив блогер.

"Я не бачу в цьому жодної зради. Якщо цією людиною не займається СБУ, інші органи, тобто вона не під слідством. Відповідно вона - звичайний громадянин України, який також має право бути будь-де, в будь-якому публічному просторі", - додав він.

Дьомін відреагував на закиди хейтерів (фото: instagram.com/slavademin_official)

До того ж журналіст додав, що в своїх інтерв'ю він намагається дізнатися, завдяки чому або всупереч чому людина стала такою.

"Якщо б в мене була можливість брати інтерв'ю у російських полонених, я б напевно також взяв. Щоб спитатися - "навіщо?".. От Золкін, наприклад, бере інтерв'ю у полонених. Я не чув, щоб йому закидали, що він тягне в інформаційний простір України росіян", - пояснив журналіст.

Що Дьомін думає про Алхім

Ведучий зазначив, що знає ситуацію блогерки, в якої нині є "принципова позиція".

"Тому що її постійно цькують. Це цькування, це булінг людини за те, що вона не робить те, чого хочуть інші. Я за українізацію, я сам з російськомовної родини, але перейшов на українську. І нормально до такого ставлюся. Я патріот України і вважаю, що одна-єдина українська мова має бути", - зазначив Дьомін.

Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim)

Він не став приховувати, що йому дивно бачити такий булінг. А тому в інтерв'ю він хотів показати, чому саме Алхім обрала таку позицію. Для цього він питав про її родину, батьків, стосунки з колишнім чоловіком та іншими людьми.

"Я ж питав у неї в інтерв'ю: якщо тебе не будуть цькувати, ти готова перейти на українську? Вона мені сказала "так", - пригадав журналіст.

Дьомін висловився про Субботу

Ведучий не став приховувати, що "психолог" - "неоднозначний персонаж". І під час інтерв'ю Дьомін хотів зрозуміти та показати глядачам, чому Суббота обрав саме таку стратегію поведінки.

Спартак Суббота (скріншот)

"Хтось вважає його брехуном, хтось вважає його професіоналом, хтось вважає, що в нього немає освіти. Але він як українець в принципі має право з'являтися в будь-якому просторі. І мені було цікаво, чому він недоговорював певну інформацію, чому він саме так себе поводив з друзями і багато іншого", - пояснив Дьомін.

"І мені стало в певний момент зрозуміло. А те, що мені закидають, що я їх тягну та підтримую - я ніде не говорив, що підтримую цих гостей та інших в тому числі", - додав він.