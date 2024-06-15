Слава Дьомін: З Ксенією Мішиною нас вже нічого не пов'язує

Блогер та журналіст Слава Дьомін бере інтерв'ю у багатьох зірок, медійних персон та навіть осіб зі скандальною репутацією. Нещодавно він випустив відео з Анною Алхім, а потім - зі Спартаком Субботою.

В інтерв'ю РБК-Україна Дьомін ексклюзивно розповів, як він реагує на критику, чому кликав на інтерв'ю цих персон, чи вільне його серце, коли він планує оновлювати дані у ТЦК та чи боїться він мобілізації.

– Нещодавно ви взяли інтерв'ю у блогерки Анни Алхім, а потім у "психолога" Спартака Субботи. На тлі цього мережа почала звинувачувати вас у тому, що ви нібито "тягнете в інфопростір" персон з не дуже гарною репутацією. Що ви думаєте про ці скандали та хейт?

– Як ми можемо визначити: багато хейту чи ні? Приміром, відео з Алхім, десь 300 тисяч переглядів і, нехай буде, дві тисячі коментарів. З цих двох тисяч негативних - одна тисяча. Багато чи мало? Де ця градація нормальності?

Щодо того, що кажуть, що я тягну таких персонажів. Я вважаю, що я не порушую жодного закону, який є в Кримінальному кодексі України. Який є в принципі в законодавстві. Це не державна зрада, брати інтерв'ю у громадянина України.

Я не бачу в цьому жодної зради. Якщо цією людиною не займається СБУ, інші органи, тобто вона не під слідством. Відповідно вона - звичайний громадянин України, який також має право бути будь-де, в будь-якому публічному просторі.

Мої інтерв'ю більше про те, завдяки чому або всупереч чому людина стала такою. Вона може бути суперечливою, вона може не подобатися навіть 50% громадян України. Але чому? Якщо б в мене була можливість брати інтерв'ю у російських полонених, я б напевно також взяв. Щоб спитатися - "навіщо?".. От Золкін, наприклад, бере інтерв'ю у полонених. Я не чув, щоб йому закидали, що він тягне в інформаційний простір України росіян.

Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)

– Що ви думаєте саме про Алхім та скандали навколо неї?

– Я просто знаю ситуацію Алхім, я знаю, що у неї є оця принципова позиція. Тому що її постійно цькують. Це цькування, це булінг людини за те, що вона не робить те, чого хочуть інші. Я за українізацію, я сам з російськомовної родини, але перейшов на українську. І нормально до такого ставлюся. Я патріот України і вважаю, що одна-єдина українська мова має бути.

Але коли людину починають цькувати і займатися булінгом, для мене це дивно. І я розумію, що Алхім зайняла принципову позицію, і мені було цікаво показати глядачам, чому саме вона зайняла таку принципову позицію. Які у неї стосунки з батьками, з іншими людьми, з колишнім чоловіком. І завдяки цьому, можливо, зрозуміти, чому саме вона так себе поводить. Я ж питав у неї в інтерв'ю: якщо тебе не будуть цькувати, ти готова перейти на українську? Вона мені сказала "так".

Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim)

– А як ви оцінюєте своє інтерв'ю з Субботою?

– Знову ж-таки, неоднозначний персонаж. Хтось вважає його брехуном, хтось вважає його професіоналом, хтось вважає, що в нього немає освіти. Але він як українець в принципі має право з'являтися в будь-якому просторі. І мені було цікаво, чому він недоговорював певну інформацію, чому він саме так себе поводив з друзями і багато іншого.

І мені стало в певний момент зрозуміло. А те, що мені закидають, що я їх тягну та підтримую - я ніде не говорив, що підтримую цих гостей та інших в тому числі.

Дьомін та Суббота (скріншот)

– Як ви реагуєте на критику та негативні коментарі?

– Як тільки я беру інтерв'ю у людини, яка не подобається певним блогерам, або як я їх ще називаю - "недоекспертами", то одразу починають підіймати бучу. Я поставлю питання: а хто ж тоді хайпиться?

Я не розумію, чому люди залежні від думки якихось YouTube-блогерів та когось іншого. Я розумію, хто такий Чикатило, так. Від того, що я подивлюся інтерв'ю з ним, я не стану серійним вбивцею. Якщо мені щось не подобається, то важко змінити цю думку. І тому дивно, коли кажуть, що я "тягну". Щоб що?

От, наприклад, з тим Спартаком - дуже багато розбіжностей. Дуже багато суперечливих думок його у мене в інтерв'ю. І це мені подобається, що ця суперечливість, вона теж видна глядачам. Тим глядачам, які справді хочуть розібратися. А не просто почули або побачили в YouTube-каналі назву відео "Дьомін тягне русскомирного Субботу". І все, і вони ідуть і пишуть якісь коментарі.

Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)

– Чи видаляєте ви коментарі від хейтерів?

– Не ту мету переслідують оті блогери, які хейтять і мене в тому числі. І після того, як вони мене хейтять, до мене приходять на сторінку їхні глядачі і пишуть "щоб я здох". Це їхня мета? Для мене це дивно. Я хочу вірити, що це не так.

Я для себе обрав класний вибір. Якщо я вважаю, що цей коментар або цей користувач на моїй сторінці, а це моя сторінка, я її веду, я маю право робити що завгодно, якщо це не суперечить законодавству звісно. Якщо ця людина або коментар токсичний, я вважаю, що він токсичний, я не стидаюся блокувати і видаляти цей коментар. І я не вважаю, що я втікаю від демократії.

Як Дьомін реагує на критику (фото: instagram.com/slavademin_official)

– Минулого року ви казали, що намагалися домовитися з репером Потапом стосовно інтерв'ю. Зараз щось змінилося?

– Ми з Потапом і розмовляли особисто і він мені говорив, практично процитую: "Славо, все зробимо, зв'яжись з моїми дівчатками-піарницями". Я зв'язувався і відповіді не було. І так було кілька разів, коли я писав, дзвонив. І це було так. Це все, що я отримував.

І мені, знову ж таки, було би цікаво з Потапом зробити інтерв'ю, щоб зрозуміти, чи він справді загубився в будові нового українського шоу-бізнесу і намагався будувати своє повернення на основі тих знань, які раніше в нього були в минулому житті. Чи він вже спочатку розумів, що це не те, куди він йде. Мені справді цікаво розібратися, можливо навіть для себе.

Дьомін висловився про Потапа (фото: instagram.com/realpotap

– Це так само як з Олегом Винником та Владом Ямою, адже люди і досі цікавляться, що з ними. Але майже ніякого фідбеку немає.

– Ну, від Ями отримав. Я ж брав у нього інтерв'ю. І він тоді відповів про Америку. Все, у мене більше не було питань.

– Ви бачили нове інтерв'ю з Дмитром Гордоном, де він висловився щодо вас як інтерв'юєра. "Він хоче сподобатися своїм співрозмовникам, а це мені не подобається", - сказав журналіст. Що ви можете на це відповісти?

– Так, бачив. Мені лестить те, що людина, яка знімає і робить інтерв'ю понад 30 років, говорить про мене. Я вважаю, що це висока оцінка мене. Порівняно з іншими інтерв'юєрами, це прям висока оцінка. Мені це лестить.

Він, напевно, спирався більше на наше інтерв'ю, з приводу того, що я намагаюся якось сподобатися. Але коли я робив інтерв'ю з Дмитром, у мене була трошки інакша подача інтерв'ю та інше бачення самих інтерв'ю. Зараз вони глибші.

Я вважаю Дмитра Гордона великим професіоналом своєї справи. Людиною, яка круто робить інтерв'ю. Щодо позиції і так далі ми зараз не будемо говорити. Я вже казав щодо того, чому він робить інтерв'ю російською, чому він публікує якісь дописи про росіян. Бо він хоче показати самим росіянам, тому що в нього велика російська аудиторія, що вони дебіли.

Дьомін відповів Гордону (фото: instagram.com/slavademin_official)

– У квітні ви натякали на те, що ваше серце вже не вільне. До того ж з'являлися чутки, що між вами та Ксенію Мішиною були якісь стосунки. Зараз ваше серце вільне?

– Я відповім так: з Ксенією Мішиною нас вже нічого не пов'язує. Цього буде достатньо. З приводу нинішніх стосунків, я поки не готовий про це говорити.

Дьомін та Мішина (фото: instagram.com/slavademin_official)

– Зараз активно обговорюється тема мобілізації та оновлення даних. Скажіть, а ви оновили дані у ТЦК?

– Я кілька разів намагався оновити дані. В мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по 3-4 години.

Ви бачите, як Анатолій Анатоліч ходить? У нього троє дітей, йому просто треба ці всі результати, а він цього теж не може зробити. Тому я чекаю, але я готовий, це закон.

– Якщо ж вас мобілізують, ви боїтеся цього чи ні? Ви боїтеся опинитися на фронті?

– А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене.