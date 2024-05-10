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Видали повістку? ТЦК зупинили Монатіка просто посеред Києва (відео)

Київ, П'ятниця 10 травня 2024 12:52
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Видали повістку? ТЦК зупинили Монатіка просто посеред Києва (відео) Монатіка зупинили у центрі Києва (фото: facebook/MONATIK.Official)
Автор: Поліна Іваненко

Відомого українського співака Монатіка зупинили працівники Центру територіального комплектування. Це сталося у центрі Києва, коли артист йшов вулицею.

Чи видали MONATIK повістку, а також для чого його зупинили, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося у Telegram-каналі видання "Телеграф".

Монатіка зупинили ТЦК - деталі

Так, 10 травня з'явилося відео, на якому можна помітити артиста. Поруч із ним стояли працівники поліції та ТЦК. Було видно, що вони про щось розмовляли.

Видали повістку? ТЦК зупинили Монатіка просто посеред Києва (відео)Монатіка зупинили у Києві (скріншот)

Втім, Монатік не отримав повістку. Як повідомляє видання, на Хрещатику артист лише показав свої документи.

"Ніякого скандалу", - стверджує "Телеграф".

Монатік та ТЦК - відео

Реакція артиста

Згодом Монатік вирішив прокоментувати ситуацію на своїй сторінці в Instagram. Він заявив, що це вже не перша перевірка. При цьому співак запевняє, що з ним "ввічливо" поспілкувалися.

"Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив", - зазначив Монатік.

"Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік - відпустили", - додав він.

Чим Монатік займається на тлі повномасштабної війни РФ проти України

Співак одразу засудив російську агресію. Він відмовився від пісень, які раніше співав мовою окупантів, а також допомагає збирати гроші для ЗСУ.

MONATIK заспіває "відремонтовані" хіти для допомоги ЗСУ: що відомо

Де зараз MONATIK (фото: прес-служба артиста)

Зокрема, Монатік вже "відремонтував" свої хіти (переклав українською) та виконує їх на благодійних концертах. Деякі з них він дає за кордоном, що неодноразово обурювало користувачів мережі.

До слова, раніше Jerry Heil та alyona alyona чесно сказали, що думають про Євробачення.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення.

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