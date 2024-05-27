"Зробив розклад і спокійний". Коляденко відповів, чи оновив дані в ТЦК
53-річний хореограф і шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що планує оновити дані в ТЦК.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу "Слава+".
Дмитро Коляденко про оновлення даних в ТЦК
Зі слів танцівника, він стоїть на обліку, однак через новий закон про мобілізацію має оновити дані в ТЦК.
"Я планую поїхати в Болгарію до дітей, мені треба оцей пін-код у військовий квиток, щоби він був чесний, чистий. Тому я піду в ТЦК", - сказав Дмитро.
Також артист додав, що робив розклад на картах Таро, які йому сказали, що треба йти.
"Вони сказали: “Дімо, йди в ТЦК”. Я ж теж переживав, думав, що робити. Зробив розклад, і зараз я спокійний. Мені треба йти", - пояснив хореограф.
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