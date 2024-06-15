"Несколько раз пытался": известный ведущий рассказал о походах в ТЦК

Блогер Слава Демин рассказал, обновил ли он данные в ТЦК. Как оказалось, он туда уже ходил, но пока ничего не вышло.
В интервью РБК-Украина Демин признался, боится ли он мобилизации и что будет делать, если придется отправиться на фронт.
Блогер рассказал, что уже несколько раз пытался обновить свои данные. Демин привел в пример Анатолия Анатолича, который уже неоднократно рассказывал о "приключениях" в ТЦК.
"Я несколько раз пытался обновить данные. У меня не получилось, потому что большие очереди. Поэтому я сейчас жду, когда немножко спадут все эти очереди. Потому что у меня просто нет физически времени стоять там по 3-4 часа", - пояснил журналист.
"Вы видите, как Анатолий Анатолич ходит? У него трое детей, ему просто нужны все эти результаты, а он этого тоже не может сделать. Поэтому я жду, но я готов, это закон", - добавил он.
Ведущий не стал скрывать, что ему страшно. Но на самом деле, отметил он, мнения об этом вызывают подобные эмоции не только у него.
"А какой выход? Ну, боятся все, да, это честно. Все боятся смерти, все боятся войны. Но если так случится, прятаться или убегать за границу не буду, это точно не обо мне", - заявил Демин.
Недавно стало известно, что Монатика остановили ТЦК в центре Киева. Позже артист заявил, что у него просто проверили документы. Также о мобилизации высказывался Дмитрий Коляденко. Он говорил, что скоро обновит данные и совсем этого не боится.
А на днях мы рассказывали, что в ТЦК вызвали 66-летнего Павла Зиброва. По словам артиста, он туда сходил с оркестром.
Напомним, ранее Демин признался, зачем взял интервью у Субботы и Алхим.
Кроме того, на днях стало известно, что Кейт Миддлтон прервала молчание и рассказала о своем состоянии.