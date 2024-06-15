ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кейт Міддлтон перервала мовчання та розповіла про свій стан: герцогиня Уельська бореться з раком

Субота 15 червня 2024 08:01
UA EN RU
Кейт Міддлтон перервала мовчання та розповіла про свій стан: герцогиня Уельська бореться з раком Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Поліна Іваненко

Кейт Міддлтон, якій нещодавно діагностували рак, вперше за довгий час зробила публічну заяву. Герцогиня Уельська розповіла про свій стан і зазначила, що лікування триває.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з офіційної Instagram-сторінки Міддлтон та принца Вільяма.

Що написала герцогиня Уельська

За словами Міддлтон, вона отримала чимало підтримки. І це допомогло їй та принцу Вільяму переживати складні часи. Нині вона проходить хіміотерапію, а тому бувають дні хороші, а бувають - не дуже.

"У ті погані дні ви почуваєтесь слабким, втомленим і ви повинні віддаватися своєму тілу, щоб відпочити. Але в хороші дні, коли почуваєшся сильнішим, хочеться зробити максимально багато добрих справ", - написала Міддлтон.

"Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У дні, коли я почуваюся достатньо добре, з радістю займаюся шкільним життям, приділяю особистий час тому, що додає енергії та позитиву, а також починаю трохи працювати не виходячи з дому", - додала вона.

Принц Вільям порушив мовчання щодо новин про рак Кейт Міддлтон і дав зворушливу обіцянку

Міддлтон зробила заяву про свій стан (фото: Getty images)

Герцогиня сподівається, що зможе доєднатися до публічних заходів вже цього літа. Але вона розуміє, що не повністю впоралася з хворобою.

"Вчуся бути терплячою, особливо в невизначеності. Приймаю кожен день таким, який він приходить, слухаю своє тіло і дозволяю собі витратити такий необхідний час, щоб одужати. Щиро дякую за постійне розуміння і всім вам, хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями", - Резюмувала Міддлтон.

Що відомо про стан герцогині Уельської

Чутки про онкологію у Міддлтон почали ходити ще взимку. У січні герцогиня Уельська перенесла операцію. А вже у березні вона розповіла про рак.

У квітні принц Вільям висловився щодо новин про рак у Міддлтон і дав зворушливу обіцянку. Але деталей про стан герцогині до цього ніхто не розкривав.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, чому Меган Маркл насправді "неймовірно заздрила" Кейт Міддлтон.

Окрім цього, нещодавно Міддлтон і принц Вільям здивували весільним портретом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтон Королівська сім'я
NEWS
Саміт миру по Україні стартує сьогодні. Що відомо про конференцію у Швейцарії
Саміт миру по Україні стартує сьогодні. Що відомо про конференцію у Швейцарії