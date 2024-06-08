66-річного Павла Зіброва викликали до ТЦК: чим усе закінчилось (відео)

Співак Павло Зібров, який нещодавно представив нову версію пісні "Хрещатик" , розповів про те, що його викликали до ТЦК.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це артист заявив у новому випуску шоу "Ранок у великому місті", яке вже з'явилося на Facebook -сторінці програми.

Як Зібров сходив до ТЦК

У день, коли 66-річний Зібров знімав кліп на оновлену пісню про Хрещатик, разом з оркестром він ходив до ТЦК. За словами артиста, його кликали оновити дані. Хоча раніше у Міноборони розповідали, що це потрібно робити чоловікам від 18 до 60 років.

"Мене визвали в ТЦК, уточнення даних. Так, мене. Кажуть: "Ще попадаєте під той вік, що треба відмітитися". Ну я беру банду з духовими дудками, військових зі мною 40 чоловік, і ми під "Хрещатик" ідемо до ТЦК уточнювати дані свої", - заявив співак.

"Підійшли, там всі розбіглися. Старший лейтенант Зібров прибув!" - додав він.

Зіброва викликали до ТЦК (скріншот)

Далі, за словами Зіброва, він почув такі слова: "Все нормально, все хорошо, все, йдіть спокійно". При цьому співаку нібито сказали, що він придатний.

Заяви українських артистів про ТЦК

Відомі чоловіки вже неодноразово зізнавалися, чи планують вони оновлювати дані.

Так, хореограф Дмитро Коляденко запевняв, що вже скоро піде до ТЦК. За словами артиста, він не хвилюється, адже "зробив розклад на картах Таро", які показали йому, що все буде добре.

А нещодавно стало відомо, що ТЦК зупинили Монатіка просто посеред Києва. Згодом співак пояснив, що з ним "ввічливо" поспілкувалися.