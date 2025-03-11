Кейт Міддлтон вразила сяючим виглядом у прикрасах принцеси Діани та Єлизавети II

Навесні 2024 року Міддлтон пропустила цей захід через лікування раку. Цього разу вона приїхала на службу разом з іншими членами королівської сім'ї: королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцом Вільямом, принцесою Анною, принцом Річардом та іншими.



Члени королівської родини під час служби (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Для заходу принцеса Уельська обрала яскраву сукню-пальто Catherine Walker з оригінальним бантом спереду. Варто зазначити, що саме яскравий червоний відтінок асоціюється у багатьох з Англією та Уельсом. Вбрання такого ж кольору вона одягала у 2020 і 2021 роках на День Співдружності.

Доповнити свій образ Кейт Міддлтон вирішила капелюхом від Gina Foster, прикрашеним об'ємними трояндами, невеликим клатчем і елегантними туфлями-човниками Gianvito Rossi із замші. Крім того, з-під пальта у неї виднілася сукня схожого відтінку.



Принц і принцеса Уельські (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Які прикраси обрала Кейт Міддлтон

Завершити образ вона вирішила прикрасами, вшанувавши таким чином пам'ять королеви Єлизавети II та принцеси Діани.

Принцеса Уельська одягла чотирирядне перлове намисто-чокер Four Row з діамантовою застібкою незвичної форми. Річ у тім, що воно належало покійній Єлизаветі, проте вона давала поносити його раніше принцесі Діані та Кейт Міддлтон.



Кейт Міддлтон з чоловіком (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Так, наприклад, дружина принца Вільяма з'являлася в цьому кольє на деяких важливих королівських заходах. У 2017 році вона вибрала його для вечірки на честь річниці весілля королеви та принца Філіпа. Також вона одягала його на похорон чоловіка Єлизавети 2021 року.

Друга прикраса, яку Кейт Міддлтон одягла на честь Дня Співдружності, - це сережки-краплі з перлами Collingwood, які свого часу були улюбленим аксесуаром принцеси Діани.

Завершували образ принцеси Уельської лаконічна зачіска і природний макіяж у нюдових відтінках. Дружина Вільяма на фото просто світиться від щастя - судячи з усього, вона чудово почувається після закінчення курсу хімієтерапії.



Принц і принцеса Уельські (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Що відомо про лікування Кейт Міддлтон від раку

На початку 2024 року дружині принца Вільяма зробили операцію на черевній порожнині. Пізніше стало відомо, що в неї діагностували онкологічне захворювання.

У вересні 2024 року вона розповіла про завершення курсу хіміотерапії.

Нещодавно Кейт Міддлтон озвучила чесні подробиці лікування раку. Це сталося під час візиту до Королівської лікарні в Лондоні, де вона проходила лікування. Це був її перший самостійний вихід у люди після перерви з кінця 2023 року.

У 2025 році Кейт Міддлтон стала все частіше з'являтися на офіційних заходах і повернулася до виконання своїх обов'язків. Так, нещодавно вона відвідала з чоловіком Південний Уельс і зустрілися з місцевими жителями. Для виходу в світ вона вибрала жакет, який носила 18 років тому.

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