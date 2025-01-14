Кейт Міддлтон озвучила чесні подробиці лікування раку: "Є довгострокові побічні ефекти"

Кейт Міддлтон, яка у вересні минулого року завершила курс хіміотерапії , відверто поділилася своїм досвідом лікування раку.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що про це відомо.

Що сказала обраниця принца Вільяма

Поговорити про особисте принцеса Уельська наважилася під час візиту до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де вона проходила лікування. Це її перший самостійний вихід у люди після перерви з кінця минулого року.

Так, Міддлтон подякувала медикам за їхню старанну роботу, турботу, а також підтримку під час лікування.

"Заходити сюди через головний вхід після стількох тихих та приватних візитів насправді приємно", - зізналася Кейт, коли заходила до медичного закладу.

Вона зустрілася з пацієнтом, який розпочав курс хіміотерапії, і на цьому тлі герцогиня озвучила свої думки стосовно важливості моральної підтримки у цей період.

"Лікування справді настільки різне, що по-різному впливає на сім’ї", - зазначила обраниця принца Вільяма.

Кейт додала, що хіміотерапія має довгострокові побічні ефекти, які інколи залишаються поза увагою, проте важливо їх враховувати.

Також Міддлтон відверто поділилася своїм особистим досвідом лікування:

"Я намагаюся робити усе можливе. Вам здається, що лікування закінчилося, але варто продовжувати щоденні завдання - це все ще справжній виклик. І розуміння того, що, як пацієнт, ти стикаєшся з побічними ефектами, пов’язаними з лікуванням, але насправді існують і більш довгострокові наслідки", - пояснила принцеса Уельська.

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

Про своє онкологічне захворювання Міддлтон відверто розповіла у березні минулого року. Після публічної заяви вона розпочала курс хіміотерапії. Протягом цього часу представниця монархії практично не займалася робочими питаннями, а зосередилася на здоров’ї.

Проте королівська особа все ж час від часу з’являлася на публічних важливих подіях, наприклад, на Вімблдонському чемпіонаті та на параді Trooping the Colour. Представник палацу зазначав, що повернення Кейт до публічності - це поступовий процес, і вона прагне поєднати свою нову роль з підтримки пацієнтів та їхніх сімей.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Міддлтон не надто активно коментує тему хвороби, так само як і її чоловік. Тому цей випадок став скоріше винятком і дозволив прихильникам королівської родини дізнатися хоч якісь деталі.

Протягом усієї своєї хвороби Кейт демонструвала бадьорий настрій, а також час від часу радувала підписників у соцмережах своїми чи сімейними кадрами.

Нагадаємо, з онкологією також бореться свекор Кейт - принц, король Чарльз III. Нещодавно стало відомо, що він збирається відвідати "табір смерті" Аушвіц, що розташований у Польщі.