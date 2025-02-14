Кейт Міддлтон і принц Вільям замилували спільним чуттєвим фото

14 лютого, у День усіх закоханих, Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися романтичною світлиною, яка неабияк здивувала їхніх фанів. Зазвичай подібні публікації від пари досить стримані, але цього разу вони показали кадр, на якому виразно проявляють ніжність один до одного.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку The Prince and Princess of Wales.

Так, з нагоди свята Кейт та Вільям опублікували зворушливий кадр з емоційного відео, в якому принцеса повідомила про завершення курсу хіміотерапії після діагностування раку.

На знімку подружжя сидить на пледі: принцеса Вельська ніжно пригорнулася до чоловіка, а він лагідно поцілував її в щоку. Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Зазвичай подружжя рідко демонструє ніжність на публіці. Однак це відступлення від правил неабияк здивувало фанів монаршої пари:

Таку ніжність побачити від них - справжня рідкість!

Це мило! Так хочеться побільше таких моментів

Напевно, це найвідвертіший і найособистіший контент, який вони коли-небудь публікували

Ого, неочікувано

У березні 2024 року принцеса Уельська Кетрін повідомила, що бореться із раком. На початку вересня вона заявила, що завершила курс хіміотерапії.

Історія кохання Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися під час навчання в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

На той момент старший син принца Чарльза і принцеси Діани вже закінчив Ітонський коледж і мав досвід волонтерської роботи в Африці. Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Офіційно про свої стосунки пара заявила у 2004 році, коли вони почали жити разом, орендувавши будинок. Однак у 2007 році, після майже п’яти років стосунків, Вільям і Кейт вирішили розійтися. Втім, вже через два місяці з’явилася інформація, що вони знову разом. Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

У листопаді 2010 року було офіційно оголошено про їхні заручини, а 29 квітня 2011 року відбулося грандіозне весілля, за яким стежив увесь світ. Церемонія вінчання пройшла у Вестмінстерському абатстві.