У Кейт Міддлтон діагностували рак: заява принцеси Уельської (відео)

Принцеса заявила, що вона вже проходить курс хіміотерапії. Також вона не стала приховувати, що діагноз став для неї "величезним потрясінням".

Міддлтон та її чоловік, принц Вільям, роблять все, що можуть, щоб "осмислити і впоратися з цим". Після операції, яку вона перенесла, їй знадобився час, щоб відновитися та розпочати лікування від раку.

Але куди важливіше те, зазначила Міддлтон, що її сім'ї був потрібен час, щоб пояснити про усе це дітям - Джорджу, Шарлотті та Луї.

"Я їм сказала, що здорова і стаю сильнішою з кожним днем, зосереджуючись на тому, що допоможе мені вилікуватися розумом, тілом та духом", - зазначила вона.

