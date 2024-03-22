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У Кейт Міддлтон діагностували рак: заява принцеси Уельської (відео)

П'ятниця 22 березня 2024 20:16
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У Кейт Міддлтон діагностували рак: заява принцеси Уельської (відео) Міддлтон розкрила свій діагноз (фото: Getty images)
Автор: Поліна Іваненко

Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свій стан на тлі чуток, які з'явилися після того, як вона перенесла операцію. Як виявилось, у принцеси Уельської діагностували рак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, яке з'явилося на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських у соцмережі X (раніше Twitter).

У Кейт Міддлтон рак

Принцеса заявила, що вона вже проходить курс хіміотерапії. Також вона не стала приховувати, що діагноз став для неї "величезним потрясінням".

Міддлтон та її чоловік, принц Вільям, роблять все, що можуть, щоб "осмислити і впоратися з цим". Після операції, яку вона перенесла, їй знадобився час, щоб відновитися та розпочати лікування від раку.

Але куди важливіше те, зазначила Міддлтон, що її сім'ї був потрібен час, щоб пояснити про усе це дітям - Джорджу, Шарлотті та Луї.

"Я їм сказала, що здорова і стаю сильнішою з кожним днем, зосереджуючись на тому, що допоможе мені вилікуватися розумом, тілом та духом", - зазначила вона.

Що відомо про стан Міддлтон

Нагадаємо, у січні цього року принцеса Уельська перенесла операцію. Вона лежала в одній з клінік Лондона. І в Кенсінгтонському палаці заявляли, що операція була плановою та пройшла успішно.

Також стверджувалося, що Міддлтон потребувала хірургічного втручання у черевній порожнині.

Раніше стало відомо, як Мідлтон і принц Вільям готують принца Джорджа до королівських обов'язків.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, що Міддлтон потрапила у скандал через нове фото з дітьми.

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Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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